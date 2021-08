Avec Starlink qui envoie des satellites en orbite à la vitesse grand V, la course à l'Internet par satellite s'intensifie. D’après une étude Speedtest.net qui a analysé la performance des différents fournisseurs de réseau internet par satellite, Starlink n’a clairement pas à rougir face à ses concurrents HughesNet et Viasat, voire des réseaux haut débit sur Terre.

Starlink, l'entreprise d’Elon Musk qui ambitionne d'accroître la disponibilité d’internet aux quatre coins de la terre, est visiblement en passe de réussir son pari. D’après une étude menée par le site speedtest.net sur la performance des réseaux internet par satellite à travers le monde (période d’avril à juin 2021), Starlink dépasse de loin ses concurrents et se rapproche doucement des offres haut débit terrestres.

Aux États-Unis, Starlink est le meilleur fournisseur d'Internet par satellite

L’étude qui a surtout étudié les performances des différents services aux États-Unis, montre que Starlink est le service qui se rapproche le plus des performances proposées par les fournisseurs de haut débit. Avec une vitesse de téléchargement de 97,23 Mbps au cours du deuxième trimestre 2021, Starlink bat à plate couture ses concurrents HughesNet et Viasat qui, avec respectivement des débits de 19,73 Mbps et 18,13 Mbps, sont très éloignés de la vitesse de téléchargement médiane de 115,22 Mbps des fournisseurs de haut débit fixe.

La vitesse médiane d’upload de Starlink (13,89 Mbps) est également beaucoup plus proche de celle du haut débit fixe (17,18 Mbps) que ses concurrents Viasat (3,38 Mbps) et HughesNet (2,43 Mbps). Le haut débit fixe conserve donc un avantage certain, mais il faut garder en tête que l’offre d’Internet par satellites se destine avant tout aux personnes vivant dans des régions reculées, et qui n’ont pas d’autres solutions disponibles.

Concernant la latence enfin, Starlink, qui bien que ne pouvant offrir les mêmes performances que le haut débit (respectivement 45 ms et 14 ms), écrase une fois de plus la concurrence. Une connexion à faible latence est plus réactive, ce qui la rend essentielle pour de nombreuses applications courantes telles que les appels vocaux et vidéo, les jeux, et le streaming de contenu en direct.

L’écart considérable de latence entre Starlink et ses concurrents Viasat (630 ms) et Hughesnet (724 ms) s’explique par la technologie utilisée. Starlink se repose sur une constellation de satellites en orbite terrestre basse à des altitudes comprises entre 550 et 1200 km quand Viasat et HughesNet utilisent des orbites "géosynchrones" considérablement plus élevées, d'environ 35 000 km, pour leurs satellites. Cela leur permet de desservir des zones beaucoup plus larges de la surface de la Terre avec moins de satellites, mais avec une augmentation spectaculaire de la latence puisqu’il leur faut plus de temps pour transmettre un signal vers une station de liaison descendante sur terre.

Une performance qui se confirme dans les autres pays du monde

L’étude a également pris le soin d’examiner d’autres pays en guise de comparaison. En Nouvelle Zélande, en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni, Starlink offre des vitesses de téléchargement plus rapides que le réseau haut débit. Cela ne signifie donc pas qu’il faut se ruer sur les offres de Starlink. Les offres d’Internet par satellites offrent en effet des scores de latence beaucoup plus élevés. Par ailleurs, alors que nous sommes habitués à voir les performances de nos lignes augmenter au fil des ans grâce à la maturité du réseau, celles-ci sont très fluctuantes pour les offres par satellites en raison des conditions météorologiques.

Pour le moment il est donc clair si l’on regarde l’ensemble des mesures que les services haut débit offrent de meilleures performances. Néanmoins les offres par satellites s’améliorent très rapidement et seul l’avenir nous dira si Starlink constitue une alternative viable aux lignes classiques. Mais pour ceux qui n’ont pas d’autre choix que de passer par une offre satellite, Starlink semble déjà offrir le meilleur service.