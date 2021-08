Le premier vol touristique opéré par SpaceX, et prévu pour le 15 septembre 2021, aura droit à sa propre série documentaire sur Netflix. Les deux premiers épisodes de Countdown seront diffusés le 6 septembre, les deux suivants le 13 septembre et le dernier, à la fin de ce même mois, soit après le lancement.

Il s’agira d’une première pour le géant du streaming, qui n’a jamais suivi d'événement en quasi live. Par ailleurs, la mini-série sera réalisée par Jason Hehir, qui était également aux manettes du documentaire Netflix sur Michael Jordan et les Bulls de Chicago, The Last Dance.

This September, four civilians will launch into space for a three-day trip orbiting Earth.

Countdown: Inspiration4 Mission To Space — the first Netflix documentary series to cover an event in near real-time — will premiere in five parts leading up to and following the mission. pic.twitter.com/8fLnxHCQNN

