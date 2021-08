Depuis quelques mois, le QR Code est devenu un incontournable. Avec la pandémie, son utilisation s'est généralisée pour toutes les générations et de nombreuses entreprises. La création d'un QR code reste pour certains assez technique. Pourtant ces derniers peuvent être utilisés pour un grand nombre de raisons : faire la promotion d'un site, recueillir des avis, télécharger une application... Il existe des outils simples à prendre en main et no-code pour créer des QR code entièrement personnalisés !

Parmi ces outils, on peut citer QR.io ! Cet outil permet d'aider les spécialistes du marketing à s'engager auprès de leurs clients grâce aux QR codes. Concrètement QR.io facilite la création de QR codes personnalisés et leur partage. Ces derniers peuvent être personnalisés afin de correspondre au style et au logo d'une marque. Le logo de l'entreprise peut même être ajouté au centre du QR code.

Un outil intuitif pour la conception de QR codes !

Il est possible de choisir le type de QR code parmi : l'URL d'un site, les réseaux sociaux, des images, une application, un PDF, une carte de visite... Grâce à des landing pages personnalisées pour les applications, il est simple d'augmenter le nombre d'installations d'une application. Le QR code permet également de faire la promotion d'un évènement ou de remises ! Enfin, grâce à un tableau de bord, il est possible de suivre le nombre de scans d'un QR code, sur quel type d'appareil...

QR.io est un outil payant, profitant d'une offre intéressante. En effet, pour 39 dollars au lieu de 300 dollars, il est possible de profiter d'un accès à vie à l'outil, de QR codes statiques, mais aussi dynamiques, de landing pages entièrement personnalisées, le tout sans avoir de compétences techniques !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.