Dans un communiqué de presse publié le 3 août, Hootsuite a annoncé le rachat de l’entreprise Heyday. Basée à Montréal, elle est spécialisée dans l’intelligence artificielle conversationnelle en permettant « aux marques de livrer des expériences client personnalisées via les applications de messagerie ».

« Alors que l’eCommerce se concentre de plus en plus autour des canaux de messagerie et des réseaux sociaux, les clients de Hootsuite pourront désormais profiter des fonctionnalités avancées en IA conversationnelle de Heyday pour créer des expériences client plus engageantes et plus personnalisées », écrit Hootsuite dans son communiqué. L’entreprise, également basée au Canada, permet à ses clients de gérer leurs réseaux sociaux via son logiciel et revendique plus de 210 000 clients payants et 18 millions d’usagers à travers le monde. L’objectif de ce rachat, d’un montant de 48 millions de dollars, est clair.

En effet, le secteur de l’eCommerce est en plein essor depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19, entraînant d’importants changements dans la manière d’acheter des consommateurs, qui se tournent davantage vers les canaux de messagerie et les réseaux sociaux. D’ailleurs, une étude de Hootsuite réalisée en collaboration avec We Are Social a établi que 4,48 milliards de personnes se sont rendues sur les réseaux sociaux en juillet 2021 à travers le monde, une hausse importante par rapport aux années précédentes.

Ce changement de cap autour de l’eCommerce est d’ailleurs visible tant les grands réseaux sociaux intègrent de nouvelles fonctionnalités dédiées à ce secteur sur leurs plateformes. Par exemple, Facebook a décidé de lancer une série de live shopping tous les vendredis aux États-Unis, tandis qu’Instagram a déployé l’outil « shopping ». Même son de cloche du côté de Snapchat qui va permettre à ses utilisateurs de recevoir des recommandations de vêtements à acheter sur la base de la photo prise.

Une aubaine pour Hootsuite, puisque Heyday s’intègre très simplement aux plateformes de commerce en ligne les plus populaires. Cette dernière va ainsi lui permettre de « créer des expériences client plus engageantes et plus

personnalisées ».

« Vous pouvez vraiment faire tout le cycle de vie du client maintenant, jusqu'à la vente et l'assistance, sur les plateformes sociales et de messagerie. Avec l'acquisition de Heyday, nous obtenons une base vraiment solide de capacités d'IA que nous pourrons utiliser dans l'assistance sociale et dans les autres aspects de notre activité », a déclaré Tom Keiser, le dirigeant de Hootsuite. Heyday est la seconde acquisition de la firme cette année après le rachat, au mois de janvier, de Sparkcentral, un fournisseur de logiciels de support client numérique en tant que service.