Pour illustrer une application mobile ou un site web, utiliser des illustrations est commun. Pour faire la différence, certains vont chercher des illustrations uniques, et pourquoi pas des illustrations en 3D.

Khagwal 3D est une bibliothèque d'illustrations 3D gratuite pour les concepteurs de sites Web et d'applications mobiles. Cette bibliothèque contient 5 modèles 3D sélectionnés à la main. Chaque modèle 3D est disponible en png haute qualité dans 5 thèmes différents et 5 angles différents. Il est également disponible pour Figma.

Pour faire une recherche d'illustration, il suffit de cliquer sur le bouton Explorer. Ensuite, il est possible de scroller pour voir les différentes illustrations proposées parmi lesquelles : un réveil, un gobelet, une enveloppe, une bouteille de lait etc. Il est possible de visualiser les illustrations dans les 5 différents thèmes proposés, parmi lesquels :

Rose/violet

Jaune/vert

Noir/gris

Violet/bleu

Gris/violet

La recherche peut également se faire en tapant directement le nom d'un objet, dans la barre de recherche.

Les illustrations sont gratuites et peuvent être utilisées dans un but personnel ou commercial, conformément à la licence CC0 Public Domain.