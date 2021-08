La puissance des groupes sur Facebook n'est plus à prouver. Le réseau social mise énormément sur ces derniers et le nombre d'outils pour développer ces derniers est important. L'un des problèmes sur les groupes Facebook est au moment de l'ajout de membres. Certains groupes demandent de répondre à des questions et il n'est pas possible de stocker les réponses, sauf manuellement.

Pour éviter les copier/coller à répétition et collecter les données, il existe Group Collector. Group Collector permet tout simplement de collecter les réponses de nouveaux membres et enregistrer ces données dans Google Sheet, et même dans un outil marketing. Ainsi, si pour entrer dans un groupe, une adresse mail est demandée, il est plus simple de collecter et stocker cette dernière. Un outil pratique pour les détenteurs de groupes Facebook, qui souhaitent collecter facilement les données et en tirer parti.

Un outil pratique pour tous les propriétaires de groupes Facebook

De cette manière, il est possible d'envoyer des emails de bienvenue aux nouveaux membres, tout en utilisant un logiciel de marketing automation ! Avec l'extension Chrome Group Collector, il est également possible d'approuver automatiquement les nouveaux membres d'un groupe, tout en définissant des intervalles et critères spécifiques.

Une fois l'extension installée, il suffit d'approuver l'ajout de membres, pour voir leurs données collectées et envoyées à Group Collector. Les données de nouveaux membres seront ajoutées à une feuille de calcul et à un outil marketing comme MailChimp, HubSpot etc.

Group Collector est un outil payant disponible pour 69 dollars au lieu de 297 dollars. Pour ce prix, il est possible de connecter un nombre illimités de groupes Facebook, d'approuver un nombre illimité de membres, de sauvegarder les données dans des feuilles Google Sheet, d'intégrer Facebook Group Collector, avec des réponses automatiques, sans passer par Zapier, d'approuver automatiquement de nouveaux membres etc.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.