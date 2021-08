Le 29 juillet, la firme de Mountain View a dévoilé de nouveaux outils pour sa plateforme d’échange d’annonces, Google Ad Manager. Le but de ces nouvelles fonctionnalités, réunies sous le nom d’Audience Explorer, est d’aider les entreprises et les éditeurs à évaluer l’efficacité de leurs publicités, mais surtout de mieux comprendre leurs audiences.

Google lance Audience Explorer pour une meilleure compréhension des données first-party

Le géant affirme que ces nouveautés sont conçues pour aider les sociétés à mieux comprendre et gérer les nombreuses données first-party. Ce sont celles collectées directement par les entreprises auprès de leurs audiences ou de leurs clients. Pour développer et tester ces nouveaux outils, Google a travaillé avec plusieurs partenaires, dont la chaîne de magasins américaine Macy’s et la firme de technologie canadienne VerticalScope.

Les utilisateurs de Google Ad Manager pourront désormais accéder au tableau de bord Audience Explorer. En haut, ils accéderont à second tableau de bord prospectif. Ce dernier fournit, en quelques clics, des informations à propos de leurs segments d’audience, sur une période de temps. En plus de cela, ils pourront connaître des statistiques, dont le nombre total d’impressions publicitaires.

Au sein du tableau de bord principal, plusieurs éléments seront à disposition, principalement sous forme de graphiques. Parmi eux, la prévision de trafic, la localisation de leurs audiences, ou encore les moteurs de recherche les plus utilisés. Toutes réunis sur la même page sous forme de bloc indépendant, les informations peuvent être consultées en un coup d’œil.

Par ailleurs, Google a présenté un outil de chevauchement de segments d'audience. Concrètement, cela permet de comprendre à quel point chacun d’entre eux est différent, notamment en matière de résultats. Les entreprises pourront alors accéder à plusieurs métriques, comme le chevauchement des impressions. L’objectif est d’avoir une meilleure compréhension de l’audience unique, c’est-à-dire du nombre de personnes auprès desquelles une annonce a été diffusée.

“L'outil Audience Explorer d'Ad Manager nous aide à gérer et à faire évoluer nos audiences first-party pour planifier et diffuser efficacement des contenus ciblés pour nos partenaires publicitaires”, a affirmé Melanie Zimmermann, vice-présidente de Macy’s. Toutes les sociétés et les éditeurs pourront profiter de ces nouveaux outils dans les semaines à venir.