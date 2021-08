Dans le livre Power Play : Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century, Tim Higgins, qui est un journaliste du Wall Street Journal et auteur de l'ouvrage, relate une histoire datant 2016 dans laquelle Elon Musk aurait demandé à Tim Cook de devenir le PDG d'Apple. Pourtant, selon le fondateur de Tesla, cela ne serait jamais arrivé.

D'après les informations que Tim Higgins relate dans son livre, Tim Cook aurait proposé à Elon Musk de racheter Tesla en 2016. Ce à quoi le milliardaire fantasque aurait répondu par l'affirmative, en imposant tout de même une condition : devenir le PDG d'Apple. Une modalité que Tim Cook aurait balayée d'un revers de la main, en répondant un très sobre "Fuck You" avant de raccrocher le téléphone.

Seulement voilà... D'après Elon Musk, cette conversation n'aurait en réalité jamais eu lieu. Dans un tweet publié ce 30 juillet 2021, il a affirmé ne jamais avoir écrit ou parlé à Tim Cook de sa vie entière.

Cook & I have never spoken or written to each other ever.

There was a point where I requested to meet with Cook to talk about Apple buying Tesla. There were no conditions of acquisition proposed whatsoever.

He refused to meet. Tesla was worth about 6% of today’s value.

— Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021