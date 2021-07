Le lundi 26 juillet, Nokia a pris le temps d’annoncer plusieurs nouveaux smartphones, aussi différents les uns que les autres. Le constructeur finlandais a ainsi levé le voile sur le XR20, un appareil ultra-résistant, une version moderne du Nokia 6310 et un smartphone d’entrée de gamme, le Nokia C30.

Nokia XR20, une « qualité militaire » pour résister à toutes les conditions

Afin de conquérir une nouvelle catégorie de consommateurs, Nokia a tout d’abord lancé le Nokia XR20, un smartphone « de qualité militaire » confectionné pour résister à des conditions environnementales intenses. Pour commencer, le smartphone se dote d’une dalle Gorilla Glass Victus robuste de 6,67 pouces pouvant résister aux rayures, mais aussi à des chutes d’environ 6 pieds (1,82 mètre). Concernant la résistance à la poussière et à l’eau, l’appareil se dote de la norme IP68.

Avec la certification MIL-STD-810G, Nokia garantit avec le XR20 que le smartphone peut résister aux changements de température et de pression atmosphérique, le feu, les radiations, l’immersion ou encore les secousses. Au niveau du système, le smartphone promet aussi de durer dans le temps grâce à 3 ans de mise à jour Android, mais aussi 4 ans de patchs de sécurité mensuels.

Pour le reste des caractéristiques techniques, le Nokia XR20 profite d’un écran IPS Full HD+ de 6,67 pouces, d’un processeur Snapdragon 480 compatible 5G, de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage interne, d’un module photo externe signé Carl Zeiss avec capteur principal de 48 Mpx et d’un ultra grand-angle de 13 Mpx et d’une batterie de 4 630 mAh compatible avec la charge rapide 20 W et sans fil 15 W. Le smartphone est proposé au tarif de 499 euros. Les premières expéditions débuteront le 24 août 2021.

Une revisite du célèbre Nokia 6310 et un smartphone d’entrée de gamme

La marque finlandaise a ensuite fait parler la fibre nostalgique des consommateurs avec une version revisitée du Nokia 6310. Datant de 2001, le téléphone portable à touche mythique est ainsi de retour en trois coloris : jaune, vert foncé et noir. Il profite notamment d’un écran QVGA de 2,8 pouces (320 x 240 pixels), d’un emplacement double SIM, du réseau 2G, du Bluetooth 5.0, d’un capteur photo de 0,3 Mpx, d’un flash LED et d’une autonomie de 21,5 jours en veille ou 19,45 heures en communication. Le smartphone sera disponible début aout aux prix de 63,10 euros. Pour finir, Nokia a annoncé un smartphone d’entrée de gamme proposé à 99 euros, le Nokia C30.

Une belle revisite du Nokia 6310 pour cette année 2021. Image : Nokia