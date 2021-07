Depuis plusieurs années, le marché des cosmétiques et de la beauté est en pleine expansion. D’ici 2024, le cabinet d’analyse Zion Market Research estime que ce secteur devrait peser 863 milliards de dollars. Avant la crise, le taux de croissance annuel du marché avoisinait les 5%. Ce n’est pas tout : la France est leader mondial sur le marché des cosmétiques et de la beauté. Avec le statut de premier pays exportateur au monde, notre pays domine largement le marché grâce à un chiffre d’affaires de près de 15 milliards d’euros.

Une formation de marketing digital spécialisée dans le secteur de la Beauté

Voilà quelques arguments de taille qui motivent chaque année de nombreux étudiants à rejoindre des formations spécialisées dans le domaine. Au cours d’un webinar dédié le jeudi 29 juillet 2021 à 12h30, l’EFAP, l’école de communication de référence, vous propose de découvrir son partenariat entre le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business et l’IBCBS (l’école de référence dans la beauté et la cosmétique), et le Cosmetic Valley (Collectif des industriels du secteur à Chartres). L’alliance parfaite pour réaliser le métier de communicant / marketeur dans le secteur d’activité de vos rêves.

C’est la première formation en France alliant connaissance du secteur et maîtrise des nouveaux enjeux. L’occasion d’acquérir des compétences qui vous permettront de booster votre employabilité sur un secteur d’activité qui vous passionne. Au cours de la table ronde organisée par l’EFAP le 29 juillet à 12h30, vous allez pouvoir vous faire une idée précise de ce partenariat exceptionnel et des enjeux qu’il recouvre. Vous découvrirez notamment les 4 grandes tendances de l’industrie et les différentes manières de s’y préparer.

Un métier et une spécialité pour maximiser son employabilité

Avec ce MBA Spécialisé Digital Marketing & Business, l’École assure à ses étudiants l’acquisition des compétences indispensables pour maximiser leur employabilité. Pour vous éclairer sur cette spécialité Beauté & Cosmétiques, vous pourrez échanger avec Vincent Montet, Fondateur-Directeur des MBA DMB et Vice-Président de l’Association de l’Economie Numérique (ACSEL) et Régine Ferrere, Présidente d’IBCBS, et Présidente de la Confédération Nationale de l’Esthétique et de la Parfumerie. N’oubliez pas de vous inscrire !