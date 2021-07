L’année 2020 marque un tournant pour le monde du e-commerce. Au cours de cette année exceptionnelle en raison de la pandémie de Covid-19 et des confinements à répétition, les usages ont changé et la part des achats effectués en ligne a largement augmenté. Le mobile tire son épingle du jeu. Cette tendance, qui devrait durer, lui permet d’occuper une place de choix dans les supports préférés des consommateurs.

51% des achats en ligne se font sur mobile en 2021

C’est justement ce que vous allez découvrir dans l’infographie réalisée par PayPlug, une solution de paiement omnicanale 100% conçue pour les PME. Les résultats présentés par PayPlug dans cette infographie sont le fruit d’une grande étude menée entre janvier 2018 et mai 2021 auprès de 16 564 commerçants en Europe. En téléchargeant cette étude, vous aurez un aperçu concret de l’évolution des tendances et des usages du mobile.

L’étude menée par PayPlug montre qu’en 2021, plus d’un achat sur deux se fait sur mobile. La preuve que le smartphone est en train de prendre le dessus sur l’ensemble des autres supports. De 41% en 2019, la part des achats effectués sur mobile est passée à 51% en 2021.

Le mobile est privilégié pour certains types d’achat

L'infographie montre que la part des achats sur mobile a même tendance à augmenter en été et au moment du Black Friday. Sur ces deux périodes de l’année, en août et en novembre, la part des achats réalisés sur mobile passe à 54% contre une moyenne à 49% sur les autres mois de l’année.

Vous découvrirez dans cette infographie que le mobile est privilégié pour certains types d’achats. C’est une donnée extrêmement intéressante pour les marques. PayPlug a identifié que le mobile est plutôt utilisé pour les achats du week-end, et l’ordinateur pour ceux de la semaine.

Autre tendance à ne pas négliger : le mobile n’est plus l’apanage des petites dépenses. Il est de plus en plus utilisé pour les achats supérieurs à 75 euros : dans 39% des cas cette année contre 32% en 2019. Preuve que le mobile se démocratise et que les consommateurs sont plus à l’aise pour réaliser des achats à des montants “élevés” sur leur smartphone.