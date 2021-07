Parce que la visibilité est la clé dans le monde ultra connecté dans lequel nous vivons, Limber a mis au point une plateforme SaaS qui vous permet de mieux gérer les contenus web que vous avez à votre disposition. Depuis 2015, Limber accompagne près de 120 entreprises dans 20 pays à travers le monde sur le déploiement de leur stratégie d’Advocacy Marketing. C’est un levier de différenciation pour amplifier la visibilité de votre marque, fédérer vos équipes en interne et vos partenaires en externe.

L’Advocacy Marketing : un levier de visibilité pour les marques

Si la plupart des entreprises dépendent de leurs équipes marketing et communication pour améliorer leur visibilité, d’autres ont bien compris qu’il ne fallait pas négliger le pouvoir des collaborateurs (employee advocacy), des dirigeants (leader advocacy) et même des partenaires (partner advocacy). La plateforme développée par Limber a été pensée dans ce sens : maximiser les canaux de visibilité pour les marques. Les quatre fonctionnalités principales de Limber sont les suivantes :

les murs de contenus : qui permettent de rassembler vos contenus dans un hub, de les partager à vos équipes et de faciliter leur partage par les collaborateurs ;

: qui permettent de rassembler vos contenus dans un hub, de les partager à vos équipes et de faciliter leur partage par les collaborateurs ; les scénarios de publication : pour automatiser la diffusion de vos contenus (livre blanc, webinar, événement…) sur différents canaux (réseaux sociaux de l’entreprise, mais également des collaborateurs, newsletter, mur de contenus…) via des modèles scénarisés & totalement personnalisables ;

: pour automatiser la diffusion de vos contenus (livre blanc, webinar, événement…) sur différents canaux (réseaux sociaux de l’entreprise, mais également des collaborateurs, newsletter, mur de contenus…) via des modèles scénarisés & totalement personnalisables ; la délégation des comptes sociaux : qui offre la possibilité aux collaborateurs de connecter leurs comptes sociaux et permettre à une équipe éditoriale de partager en leur nom (en choisissant un niveau de modération) afin de relayer les contenus de l’entreprise et d’ainsi élargir la portée sociale de ces derniers ;

: qui offre la possibilité aux collaborateurs de connecter leurs comptes sociaux et permettre à une équipe éditoriale de partager en leur nom (en choisissant un niveau de modération) afin de relayer les contenus de l’entreprise et d’ainsi élargir la portée sociale de ces derniers ; les Call To Action : qui enrichissent les contenus en ajoutant des messages personnels, des formulaires de génération de lead ainsi que des contenus de rebond dans les partages de contenus.

Plus qu’une simple plateforme de gestion de contenu, Limber prend en réalité en charge tout le cycle de vie de celui-ci : sa centralisation dans un “Hub”, sa distribution scénarisée sur l’ensemble des canaux de communication (corporate et ambassadeurs), l’éventuelle identification des contacts intéressés par les contenus partagés (génération de leads) et la mesure de la performance (clics, engagement, portée, etc). Une telle plateforme d’Advocacy Marketing peut facilement devenir le bras armé de l’équipe marketing et communication d’une entreprise.

Une seule plateforme SaaS pour répondre à plusieurs objectifs

Dans les faits, la plateforme développée par Limber apporte une valeur ajoutée à plusieurs services au sein d’une même marque. L’Advocacy Marketing permet de valoriser la marque employeur pour l’équipe RH, de développer une stratégie de Social Selling pour l'équipe commerciale, d’augmenter la visibilité de la marque pour le département marketing, mais aussi de favoriser l’implication des salariés dans la vie de l'entreprise, un objectif de la direction générale.

Le Groupe Ramsay Santé travaille avec Limber depuis 2019. Selon Kévin Nayraguet, Head of Social Media de l’entreprise : « La mise en place de Limber comme outil de Content Marketing Automation et d’Employee Advocacy a permis d’augmenter significativement la visibilité de nos contenus, de construire des audiences en phase avec notre approche de la santé. »

« Limber nous a permis également de fédérer et d’engager nos collaborateurs et nos praticiens autour des valeurs de Ramsay Santé et ainsi de contribuer à l’affirmation de notre positionnement. En deux ans, nous avons mis plus de 1250 contenus à destination de nos collaborateurs, 11 500 partages ont été publiés et ont généré plus de 70 000 clics. »

Bref, si vous aussi vous souhaitez mettre en place une stratégie d’Advocacy Marketing, vous savez ce qu’il vous reste à faire.