Après avoir annoncé prendre un tournant radical vers le format vidéo, l’e-commerce et la messagerie instantanée, Instagram vient d’annoncer quelques changements pour ses Stories. Le format vient, en effet, de s’agrémenter d’une toute nouvelle fonctionnalité permettant de traduire automatiquement le texte affiché dans une Story.

Plus d’accessibilité pour les Stories Instagram

Sur Instagram, il est possible de découvrir et suivre moult créateurs de contenu provenant de divers pays dans le monde. Il est ainsi naturel de voir des publications avec du texte écrit en langue étrangère. Afin de rendre plus accessibles ces contenus, le réseau social vient de déployer une fonctionnalité permettant de traduire le texte affiché dans les Stories dans sa langue maternelle.

Pour cela, l’application détecte automatiquement le texte écrit en langue étrangère et affiche une option « Voir la traduction » dans le haut gauche de l’écran, juste en dessous du nom de l’utilisateur. Après avoir cliqué dessus, une petite fenêtre popup s’ouvrira dans le bas de l’application pour afficher le texte et sa traduction. La fonctionnalité prend pour le moment en charge plus de 90 langues. Une aubaine pour les créateurs de contenu qui leur permet ainsi de toucher plus facilement un public international par le biais de leurs Stories.

Petite information supplémentaire, Instagram a précisé que la traduction audio des Stories n’était « pour le moment » pas disponible. Cette fonctionnalité pourrait ainsi arriver prochainement afin d’augmenter l’accessibilité des contenus, peu importe la langue parlée, sur le réseau social. Cela semble aussi être une continuité logique avec le sous-titrage automatique mis en place dans les Stories en mai dernier.

Outre cette nouveauté, les Stories sont l’objet de multiples réflexions chez Instagram en ce moment. La plateforme souhaite, en effet, faciliter le partage via ce format avec différentes solutions. Un nouveau sticker est ainsi en développement afin de permettre aux utilisateurs de partager un lien vers un site web. Un bouton de repartage est aussi en cours de réflexion pour afficher les derniers contenus visionnés ou publiés en Story.