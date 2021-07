Après avoir mis fin aux Fleet et supprimé un chiffre record de contenus abusifs durant le second semestre 2020, Twitter est de retour avec une nouvelle fonctionnalité. Le réseau social à l’oiseau bleu vient en effet d’annoncer le développement d’un système permettant de voter positivement ou négativement les réponses de Tweet. Une fonctionnalité largement inspirée de Reddit qui permettra à terme de mettre en avant les commentaires les plus pertinents.

Quelques mois auparavant, Twitter réfléchissait à implémenter de nouvelles réactions sur sa plateforme avec différents types d’émojis. Finalement, le réseau social s’essaye à un autre système : les votes. Découverte par plusieurs utilisateurs, la fonctionnalité a finalement été officialisée par Twitter mercredi 21 juillet.

Pour le moment en test chez certains utilisateurs de l’application iOS de Twitter, cette nouveauté permet d’appliquer des votes positifs (Upvote) ou négatifs (Downvote) à des réponses de Tweet. Ces derniers prennent des formes différentes : une flèche vers le haut et le bas, une icône en forme de cœur et une flèche vers le bas ou encore un pouce levé et un autre baissé. Ces nouveaux boutons sont directement affichés à côté de celui permettant de retweeter une réponse à un Tweet.

Twitter explique notamment que cette fonctionnalité vise à « comprendre les types de réponses que vous trouvez pertinentes dans une conversation, afin que nous puissions travailler sur les moyens d'en montrer davantage ». La plateforme précise ensuite que seul le nombre de votes positifs est pour le moment affiché. Twitter précise ainsi que « vos votes négatifs ne sont visibles que par vous ».

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.

Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021