Depuis bientôt deux ans, Google Maps propose une fonctionnalité qui permet de prédire la fréquentation des transports en commun en temps réel. L'application vient d'annoncer qu'elle allait étendre son service à 10 000 villes du monde, dans près de 100 pays différents. En plus de la fréquentation, Google indique que Maps sera en mesure de fournir de nouvelles informations pour orienter les utilisateurs.

10 000 villes supplémentaires pour la fonctionnalité de Google Maps

Cette fonctionnalité sur la fréquentation des transports en commun a été lancée par Google Maps avant la pandémie, en juin 2019. L'année qui vient de s'écouler a rendu ce service indispensable. En effet, une forte fréquentation dans les transports en commun peut favoriser la propagation du virus. Google Maps a donc visé juste et décide d'étendre sa fonctionnalité à de nombreuses nouvelles villes à travers le monde. Très pratique pour décider rapidement d'emprunter tel ou tel moyen de transport afin d'éviter une fréquentation trop élevée.

Dans un récent billet de blog, Google précise que les informations sur la fréquentation des transports en commun sont générées à partir d'un mélange de données historiques sur la localisation, combinées avec les déclarations des utilisateurs de Google Maps directement dans l'application. Google précise que les données récoltées à cet effet sont évidemment anonymes et que la localisation des utilisateurs n'est pas conservée.

Accédez à des statistiques sur vos trajets en transports en commun

En plus d'étendre sa fonctionnalité sur l'affluence des transports en commun à d'autres villes, Google décide de les rendre beaucoup plus précises dans deux villes en particulier : à New York et à Sydney. Dans ces deux grandes villes, les utilisateurs pourront savoir à quel point chaque wagon est bondé, et non plus seulement l'affluence générale sur la ligne de transport. C'est très pratique et Google indique qu'il prévoit d'étendre cette fonctionnalité à d'autres villes prochainement.

Une autre fonctionnalité va voir le jour dans la section "Timeline". Vous pourrez afficher les détails de vos trajets passés en appuyant sur votre photo de profil, puis en sélectionnant. Un nouvel onglet "Insights" vous permet de retrouver l'historique du temps et de la distance parcourue lors de vos précédents voyages en transports en commun. Il y a aussi un onglet "Voyages" qui rassemble les lieux visités, avec la possibilité de les exporter sous forme de liste si vous voulez les transmettre comme recommandations de voyage. Si vous préférez, vous pouvez aussi désactiver la collecte de données réalisée par Google.