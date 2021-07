Toujours dans l’optique de se démarquer de ses concurrents, Zoom multiplie les annonces. Le 21 juillet, le service de visioconférence s’est ouvert aux applications tierces, mais pas seulement. Elle déploie également Zoom Events, une plateforme d’événements virtuels.

Zoom s’ouvre à 50 applications tierces avec Zoom Apps

Avec Zoom Apps, l’entreprise souhaite favoriser la collaboration lors de réunions sur sa plateforme, de sorte que les utilisateurs n’aient pas besoin de changer de fenêtre lors de leurs visioconférences. Annoncé sous le nom Zapps en octobre dernier, cet outil voit finalement le jour, aux côtés de 50 applications. Parmi elles, Slack et Dropbox, mais aussi Pexels, qui permet de choisir un arrière-plan. Des jeux comme Heads Up sont également disponibles. D’autres applications sont encore à prévoir.

Pour les installer, il suffit de quelques clics. Un utilisateur n’aura qu’à appuyer sur le bouton “Applications”, situé en bas de l’écran lors d’une réunion. Un menu s’ouvrira, et il n’aura qu’à faire son choix. Une fois cela fait, il est possible de s’en servir durant des appels vidéo. Si une application a séduit un utilisateur, il pourra la partager à d’autres personnes lors d’une réunion, qui pourront à leur tour l’installer.

Zoom déploie sa plateforme d’événements virtuels

La seconde annonce concerne Zoom Events, introduite en mai dernier. Cette plateforme tout-en-un combine les fonctionnalités de Video Webinar, Zoom Meetings et Chat. Zoom profite de l’émergence d’événements virtuels pour déployer cette nouveauté, qui deviendra un endroit pour organiser une grande conférence ou un cours virtuel par exemple. À noter qu’il faut posséder une licence payante afin d’en profiter.

Destinée aussi bien aux utilisateurs lambda qu’aux entreprises, la plateforme leur permet de créer des sessions pour mieux organiser leurs événements, et de présenter des aperçus vidéo pour attirer une audience. Il est possible de rémunérer les organisateurs, et d’accéder à des statistiques. L’objectif est de faciliter l’organisation d’événements qui auraient pu se dérouler en présentiel.

“L'année dernière a vraiment changé la façon dont nous communiquons, apprenons, travaillons et assistons aux événements”, a déclaré Wei Li, responsable de la plateforme Zoom Events. "Le modèle hybride devrait rester. Zoom Events est une solution parfaite pour ce modèle en pleine évolution", a-t-elle affirmé.

Zoom redouble d’efforts pour développer son écosystème, et s’imposer au-delà du marché de la visioconférence. En effet, l’entreprise souhaite devenir une référence en matière de productivité et s’intégrer dans le quotidien des employés en devenant une véritable plateforme de collaboration.