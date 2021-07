Depuis quelques temps maintenant, la vitesse d'une page fait partie des critères du programme Web Core Vitals de Google. Les sites doivent ainsi être optimisés pour l'expérience utilisateur et avoir un bon score de vitesse de pages est essentiel. Pour améliorer ce dernier et obtenir un site web optimisé, avec un code propre et surtout un bon classement Google, il existe plusieurs constructeurs de pages, comme Zion Builder.

Zion Builder est un plugin WordPress qui ne nécessite pas de connaissances techniques pour être utilisé, ni de compétences en code, mais dispose de tous les outils nécessaire pour créer des pages de manière flexible. Cet outil est doté de nombreuses fonctionnalités comme :

le constructeur de thèmes

le constructeur d'en-têtes et de pieds de page

le constructeur de WooCommerce

les données dynamiques

le constructeur de curseurs et de fenêtres modales,

une bibliothèque de modèles, avec 150 éléments préconçus

des animations de défilement, etc.

Un constructeur de pages intuitif

Les pages peuvent être éditées en temps réel, via l'éditeur simple à prendre en main. Le constructeur est rapide et se veut être le plus rapide et le plus léger du marché. Zion Builder est également un outil flexible, qui permet de personnaliser l'ensemble des pages avec des éléments et modèles fantaisies.

Zion Builder est codé en Vue.JS 3, un framework populaire qui vous permet de faire des choses incroyables en termes de codage.

Zion Builder profite en ce moment d'un offre intéressante. Pour 99 dollars au lieu de 249 dollars, il est possible de profiter de l'outil à vie, sur un nombre illimité de sites et de toutes les fonctionnalités.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.