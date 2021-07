Depuis plusieurs mois, Twitter prépare une refonte totale de TweetDeck, son application logicielle très utilisée par les professionnels de la communication et du marketing. Depuis le 20 juillet, le réseau social commence à tester cette nouvelle interface, accompagnée de fonctionnalités inédites, au Canada, aux États-Unis et en Australie.

Twitter offre plus de personnalisation à TweetDeck

Pendant de nombreuses années, TweetDeck a quelque peu été laissé à l’abandon par Twitter. Or, consciente qu’elle pourrait représenter une nouvelle source de revenus si elle devenait payante, la firme a entrepris une refonte totale de l’application.

Dans la version actuelle de TweetDeck, les utilisateurs peuvent créer des colonnes d’informations pour suivre des comptes ou encore des hashtags. La nouvelle interface permettra de conserver ce mur de colonnes distinctes, mais aussi de le modifier pour que son design ressemble plutôt à celui de la version web du réseau social. Le but est d’offrir aux utilisateurs plus de liberté quant à l’interface qu’ils veulent avoir, et ainsi qu’ils s’organisent plus efficacement et facilement.

Par ailleurs, des “Decks” peuvent être créés, afin de regrouper des colonnes dans des espaces de travail distincts. Cela pourrait s’avérer utile pour suivre les tweets d’un même thème ou sujet. Ils seront alors listés dans une barre latérale. En plus de cela, les utilisateurs pourront choisir entre afficher les meilleurs tweets ou les plus récents.

De nouvelles colonnes font leur apparition, comme Profil, Sujets, Explorer, Événements, Moments, et Signets. Certains des éléments existent déjà sur la version web du réseau social. Néanmoins, cela semble s’être fait au détriment d’Activité, Abonnés, ou encore les J’aime qui semblent avoir été supprimés. Activité était, pourtant, une des plus appréciées par les professionnels.

Pour le moment, ces changements ne semblent pas faire l’unanimité. En effet, de nombreux internautes déplorent le fait qu’une colonne pour les messages privés ne puisse pas être créée, ou encore la difficulté à utiliser cette nouvelle interface avec plusieurs comptes. Certains pointent du doigt le fait que cela ressemble davantage à un Twitter à plusieurs colonnes qu’à un nouveau TweetDeck.

Néanmoins, il ne s’agit, pour le moment, que de tests qui visent à améliorer l’application. “Avec ces tests, nous explorons comment nous pouvons offrir plus de personnalisation et de contrôle au sein de TweetDeck”, a expliqué Kayvon Beykpour, chef de produit chez Twitter.