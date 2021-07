Au quotidien et dans de nombreux métiers, l’analyse de données et la visualisation de ces dernières sont primordiales. Pour que cela soit bien fait et obtenir des reportings de qualité, il est essentiel de maîtriser certains outils, à l’instar de Microsoft Power BI.

Cette solution offre des outils de visualisation des données interactives, avec une interface assez simple à prendre en main, permettant de créer des rapports et des tableaux de bord pour facilement prendre des décisions avec une vraie vision sur un sujet.

Si la formation sur l’outil peut sembler complexe, il existe des sociétés spécialistes qui proposent des formations pour tous les niveaux, comme le fait MYPE. Fondée en 2018, MYPE est une société de consulting et de services informatiques avec des consultants qui délivrent des reportings basés sur Power BI. Grâce à son expertise sur Power BI, MYPE est également un organisme de formation spécialisé dans les logiciels de traitements et d’analyse de données Microsoft. Parmi ces derniers, on retrouve notamment Power BI.

POWER BI : Un outil phare de la transformation digitale

Les formations MYPE, sur Power BI, se réalisent toutes en présentiel (elles peuvent également avoir lieu à distance) et bénéficient d’un taux d'encadrement très élevé, 1 formateur pour 4 personnes.

Pour proposer les meilleures formations, MYPE offre une pédagogie unique, basée sur des cas pratiques afin de mieux comprendre comment utiliser l’outil Power BI de Microsoft. Des tutoriels et des exercices sont proposés, afin d’apprendre en pratiquant. Les cas d’usages proposés sont tous concrets, car tirés directement des missions de MYPE en tant que consultants, chez Total, Coloplast, EY, Civipol, etc. MYPE offre une formation basée sur la méthode “learning by doing”. Ainsi les participants peuvent utiliser l’outil et se former au mieux dessus.

MYPE propose diverses formations Power BI :

Formation Débutant Power BI, d’une durée de 7 heures

Formation Initié Power BI, d’une durée de 14 heures

Formation Spécialiste Power BI, d’une durée de 21 heures

Formation Expert Power Bi, d’une durée de 28 heures

MYPE offre également une formation pour passer la certification Power BI : Exam DA-100. Cette dernière permet de devenir Microsoft Certified Data Analyst Associate.Avec près de 100 personnes formées en un an et un taux de réussite de 90%, MYPE est le leader incontesté de l’examen DA 100.

Des formations plus spécifiques sont également proposées comme la formation Data Science, la formation Power BI & Compta/contrôle de Gestion ou encore une formation” Action sur Mesure”. Côté prix, ces derniers varient de 500 à 2000 euros.

À noter, MYPE dispose du plus haut niveau de certification qu'une société de ce type puisse obtenir, à la fois par Microsoft : Microsoft Partner, Microsoft Certified Trainer, MCSA, Microsoft Learning Partner ... et par l'Etat : partenaire officiel de Pôle Emploi, éligible au CPF, certifié QUALIOPI.