Il existe plus de 5 millions d'applications pour les smartphones. Pour être utilisée au quotidien, ces dernières doivent répondre à un vrai besoin ou se différencier. Pour se démarquer tous les moyens sont bons, et encore plus lorsque des fonctionnalités d'applications phares comme Instagram sont copiées.

Même si les stories sont nées sur Snapchat, Instagram en a fait un moyen de communication aujourd'hui incontournable repris par de grands acteurs comme Spotify. Grâce à InAppStory, il est possible de mettre en place des stories au sein d'une application.



Du contenu personnalisé pour davantage d'engagement

Les stories sont un moyen de communication à part entière et les utiliser hors Instagram devient de plus en plus commun.

Grâce à InAppStory, les stories peuvent être utilisées pour l'onboarding des utilisateurs, pour leur offrir du contenu personnalisé, mais aussi pour proposer du contenu interactif comme des sondages ou encore des jeux.

La création d'une story se fait facilement via l'onglet éditeur. Sur une story, du texte, des images, une vidéo, un CTA, mais aussi des quiz, des sondages ou encore des système sde notation peuvent être ajoutés.

L'ajout de stories au sein d'une application permet de booster l'engagement in-app jusqu'à 10% et augmente la durée sessions de l'utilisateur jusqu'à 2 minutes, et même plus. InAppStory est un outil très utile pour recueillir des informations sur les clients, et ainsi améliorer la relation avec ces derniers.

Les résultats des différentes stories publiées sont disponibles via un tableau de bord complet, offrant des données par jour ou par story, permettant de voir le contenu qui fonctionne ou non.

InAppStory est un outil freemium. Un mois d'essai gratuit est dans tous les cas proposé afin de voir l'impact de l'outil sur une application. Une offre gratuite est disponible, pour 10 000 utilisateurs mensuels par mois. Pour les applications avec plus d'utilisateurs mensuels par mois, deux offres sont proposées l'u'ne à 399 dollars par mois et l'autre à 999 dollars par mois, avec des avantages en comparaison avec l'offre gratuite.