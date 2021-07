Chaque jour, la France compte plus de 37 millions de mobinautes ! Le mobile reste l’appareil le plus utilisé pour naviguer sur le web, devant l’ordinateur et les tablettes. Sans surprise, offrir une expérience client aussi pertinente que sur desktop est essentiel pour une marque. Site responsive, temps de chargement optimisé, contenu simple à gérer, il y a plusieurs classiques à respecter pour offrir un site user-friendly.

En plus de ces points assez techniques, d’autres conseils peuvent être appliqués, notamment au moment du paiement, afin d’amener l’internaute à acheter et donc augmenter les conversions sur mobile. Adyen, la plateforme de paiement unifiée qui accompagne au quotidien des marchands comme Back Market, Etam et bien d’autres marques, propose cinq conseils pour augmenter les conversions sur mobiles.

Au moment du paiement, qui est finalement la dernière étape avant de recevoir la confirmation de commande, plusieurs erreurs peuvent entraîner un abandon de panier et donc vous faire perdre des ventes. Découvrez 5 conseils à appliquer pour maximiser votre taux de conversion !

1- Pensez mobile-first avec une page de paiement intégré

Oui, en 2021 il arrive encore de tomber sur des pages de paiement qui ressemblent à des pages datant d’il y a 20 ans. Pour la confiance et la fiabilité de l’entreprise, ce n’est pas ce qui est le plus rassurant pour un client.

Il est également important que la page de paiement s’adapte bien à l’écran et soit donc responsive, pour éviter à l’internaute de zoomer, dézoomer pour entrer ses informations.

Aujourd’hui la tendance est de passer par une interface de paiement “mobile first”, comme le propose Adyen par exemple. Les marques peuvent alors choisir entre la création d’une page de redirection pour le paiement ou bien intégrer le flux de paiement sur leur site internet ou leur application. L’avantage principal de la seconde solution est que l’utilisateur n’a pas à changer de page, et le design est uniforme avec ce que vous proposez sur votre site.

2- Offrez les moyens de paiement les plus populaires

Quand un client arrive sur la page de paiement, il souhaite pouvoir payer avec le moyen de paiement de son choix. Portefeuille électronique comme Google Pay, Apple Pay ou AliPay, carte bancaire, il est important de laisser le choix à ses clients.

En fonction des marchés où votre entreprise est présente, il est important de proposer les moyens de paiement les plus utilisés. Adyen propose en fonction de chaque pays dans le monde une liste des moyens de paiement les plus répandus, afin d'être sûr de mettre en place les bons !

Par exemple, aux Pays-Bas, iDEAL est le moyen de paiement le plus répandu et utilisé dans 60% des transactions en ligne. Un site qui souhaite convertir des utilisateurs aux Pays-Bas est certain de devoir intégrer ce moyen de paiement pour transformer les visiteurs en acheteurs !

3- Proposez le paiement en un clic

Au moment de payer, une personne qui utilise souvent votre site ou votre application ne voudra peut-être plus entrer ses informations de paiement. Pour satisfaire ce client fidèle, il est intéressant de lui proposer dès le premier achat, la possibilité d’enregistrer ses coordonnées bancaires pour les prochaines fois, notamment grâce à la tokenisation. Cette dernière permet de recueillir les informations de carte bancaire du client et de les remplacer par un token chiffré. Ainsi, les informations sensibles ne sont pas stockées, mais il est possible de reconnaître les clients récurrents.

Cet ajout est un détail qui peut facilement améliorer l’expérience d’achat de vos clients et le taux de conversion. Ainsi, vous proposez une expérience unifiée, et fidélisez les clients !

4- Pensez au lien de paiement

Sans site internet, il peut sembler difficile de réaliser des ventes et pourtant ! Grâce au lien de paiement, il est possible de recevoir des fonds en ligne très facilement de la part des clients. Pour cela il faut simplement créer des pages de paiement, personnalisées, qui seront ensuite envoyées aux clients, via le canal sur lequel vous échangez. Parmi les différents canaux mobile on retrouve : e-mail, chat et SMS, réseaux sociaux (Whatsapp, Twitter), QR Code.

Via la solution Pay by Link d’Adyen, il est possible d’héberger les pages de paiement et profiter d’un paiement en ligne sécurisé à chaque transaction.

5- Simplifiez l’authentification en ligne

Afin d’être conforme à diverses réglementations, il est parfois obligatoire pour une entreprise d’utiliser la technologie d’authentification 3D Secure 2. En fonction des banques, une authentification forte peut être déclenchée ! Une solution technique, qui peut rapidement devenir un casse-tête en interne.

Grâce à la solution Adyen, l’authentification est simplifiée et ne se déclenche que lorsque nécessaire. La mise en conformité est assurée par Adyen, les clients ne sont que peu impactés et le taux de conversion ne baisse pas. Les fraudeurs sont bloqués et les transactions légitimes sont assurées.

Ces 5 conseils ne sont qu’une infime partie de ce qu’Adyen propose à ses clients. La solution offre d’autres avantages, comme les paiements en point de vente ou encore en unifiant toutes les données de paiement (en ligne et en magasin) au sein d’un seul et même système.