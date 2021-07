Les organisations sortent à peine de bientôt un an et demi de crise sanitaire qui ont chamboulé les différents écosystèmes économiques, mais également marqué le le tournant pour une nouvelle économie, parfois appelée la Next Economy. La transformation digitale qui infusait depuis des années dans les entreprises est devenue aujourd’hui centrale, obligeant celles-ci à accélérer.

Comme toute période de crise et de mutation, cette Next Economy représente une opportunité pour les jeunes qui souhaitent pénétrer le marché du travail et les professionnels qui souhaitent monter en compétences et se former. Les compétences digitales irriguent désormais les pratiques métiers et le marketing et la communication sont des domaines privilégiés par la forte évolution impulsée par la transformation digitale.

Le jeudi 22 juillet 2021 se tient une conférence en ligne sur le sujet. Celle-ci sera animée par Vincent Montet, fondateur et directeur des MBA Digital Marketing & Business et vice-président de l’Association de l’Économie Numérique (ACSEL). À ses côtés, Sophie Guignier, Directrice Adjointe du MBA Digital Marketing & Business et Arnault Chatel, responsable pédagogique du MBA Digital Marketing & Business et spécialiste de l’intelligence artificielle.

Un MBA à la pointe du marketing et de la com digital

Cette conférence en ligne permettra de présenter le MBA Spécialisé Digital Marketing & Business, n°2 des meilleurs masters et MBA e-business de France par Eduniversal et délivrant notamment un titre RNCP (Niv 7). Les intervenants détailleront le programme de la formation tout en rattachant celle aux grands enjeux de l’employabilité dans le marketing et la communication.

Lancée en 2015, cette formation est présente aujourd’hui à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Montpellier, mais également à l’étranger (Shanghai & Alger) et propose un format “full-time” de 6 mois ainsi qu’un programme “part-time” (4-5 jours par mois, uniquement à Paris et Alger).

La force du programme ? L’ensemble des intervenants sont des professionnels spécialisés dans différents domaines d’expertise du digital et viennent proposer un mix entre théorie et pratiques actualisé chaque année. Les étudiants bénéficient ainsi d’un enseignement cohérent avec les dernières évolutions du digital, garantissant un bagage solide au sortir de la formation qu’ils pourront valoriser dans le monde professionnel.

Pour comprendre l’importance des nouvelles compétences du marketing et de la communication digital, développer son projet professionnel à travers une formation mêlant pratique et théorie et découvrir l’avis d’experts du digital sur des thématiques du moment, rendez-vous le 22 juillet à 12h30 à l’occasion de cette conférence en ligne.

Au programme