Sur un ordinateur le fond d'écran est important, tout comme il peut l'être sur un site ou une présentation. Pour ceux en manque d'inspiration, il existe de nombreux sites proposant des ressources gratuites.

PixelTrue, connu pour offrir de nombreuses illustrations, mais aussi un générateur de mockups propose du contenu neuf ! Il est ainsi possible de profiter d'une collection de 60+ scènes d'arrières-plans du monde entier - illustrées et animées ! Les illustrations peuvent être utilisées dans un but commercial sans attribution.

Cette collection propose 21 illustrations, avec 63 scènes animées : des scènes de jour, de coucher de soleil et de nuit. Pour chaque arrière-plan, les trois types de scènes sont disponibles. Les illustrations sont 100% vectorielles et personnalisables. Les illustrations sont inspirées de paysages du monde entier.

Les fichiers peuvent être téléchargés gratuitement au format .png. Pour en profiter dans d'autres formats (.AI .SVG .PNG .MP4 .GIF) et les modifier dans Adobe Illustrator ou Sketch, il faudra payer 78 dollars. Enfin, pour accéder à toutes les illustrations proposées par PixelTrue il faudra payer 99 dollars.