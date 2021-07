Après une polémique autour de sa nouvelle politique de confidentialité en début d’année, encore source de conflits, WhatsApp continue de travailler discrètement sur de nouvelles fonctionnalités. Le service de messagerie cryptée développe d’ailleurs depuis de nombreux mois un mode multi-support visant à permettre l’utilisation d’un même compte sur différents appareils simultanément et sans avoir besoin de son téléphone à proximité connecté à internet.

Mardi 13 juillet, la plateforme a annoncé le déploiement en bêta public limité de la fonctionnalité. L’objectif est ainsi d’améliorer cette dernière avant un déploiement global pour l’ensemble des utilisateurs.

Place à un mode multi-support pour utiliser WhatsApp partout

Pour rappel, il est aujourd’hui uniquement possible de profiter de WhatsApp sur son smartphone. Une application PC ainsi qu’une interface web existent aussi, mais nécessitent la connexion du téléphone à internet afin de fonctionner. Afin d’offrir plus de liberté aux utilisateurs, Will Cathcart, directeur de WhatsApp, vient d’annoncer l’arrivée du mode multi-support en bêta.

Par le biais d’un article de blog, nous apprenons ainsi que cette nouvelle fonctionnalité permettra de profiter de la messagerie WhatsApp sur quatre appareils différents, sans avoir besoin que son smartphone soit connecté à internet. à travers cette bêta publique, seul un groupe limité de testeurs pourra pour le moment profiter du mode multi-support. Pour expliquer cette limitation, WhatsApp souligne que ses équipes travaillent en ce moment à améliorer les performances et à ajouter plus de fonctionnalités.

Le groupe Facebook doit plusieurs challenges techniques

Afin de supporter plusieurs appareils différents pour un même compte, le groupe Facebook précise avoir fait face à plusieurs défis de taille. Les principaux challenges concernaient la sécurité des conversations, et plus précisément leur cryptage sur chaque appareil. Pour cela, une clé d’identité propre à chacun des produits connectés sera créée. Des systèmes ont aussi été mis en place afin d’empêcher des personnes malveillantes d’ajouter des appareils au compte d’un utilisateur ou encore de réduire le nombre de fois où une personne doit effectuer des vérifications d'identité. Un centre de contrôle permettra aussi d’avoir facilement et rapidement un visuel sur les appareils connectés ainsi que ceux étant reliés à votre compte.