Succès pour TikTok. Le réseau social le plus en vogue du moment a dépassé le cap impressionnant des 3 milliards de téléchargements à travers le monde. Une première pour une application qui n'appartient pas au groupe Facebook. Ce record a été rapporté par une étude de SensorTower, en ce 13 juillet 2021.

Malgré les embûches, TikTok continue de tout emporter sur son passage

Cette dernière année aura été particulièrement chargée pour TikTok. Le réseau social chinois appartenant à ByteDance a notamment dû faire face à une véritable levée de bouclier de la part de plusieurs gouvernements à travers le monde. Aux États-Unis, Donald Trump a cherché à faire bannir l'application, sans succès. De son côté, l'Inde est parvenue à interdire TikTok sur son territoire, privant ainsi la plateforme de son marché le plus important au niveau mondial. Le Pakistan, quant à lui, a banni l'application en raison de contenus jugés indécents et immoraux. En janvier 2021, l'Italie a partiellement suspendu TikTok après le décès tragique d'une enfant qui a souhaité reproduire une des tendances présentes sur la plateforme.

Malgré toutes ces embûches, TikTok s'en sort merveilleusement bien. D'après un rapport de SensorTower, l'application a dépassé les 3 milliards de téléchargements à travers le monde, Google Play et App Store confondus. Notons que ce chiffre prend également en compte les téléchargements iOS de Douyin, qui est la version chinoise locale de TikTok.

Le réseau social de ByteDance devient ainsi la première application n'appartenant pas au groupe de Mark Zuckerberg à passer ce cap ( si l'on exclut les applications pré-installées). En effet, seuls WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger et Instagram avaient réussi cet exploit jusqu'à présent.

Par ailleurs, TikTok est devenue l'application non-ludique la plus téléchargée au monde au cours du premier semestre 2021, avec près de 383 millions de nouvelles installations.

L'application de ByteDance cumule les exploits

Mais au-delà d'être populaire, TikTok est aussi une application qui rapporte. Les dépenses de consommateurs au sein de l'application ont dépassé les 2,5 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Seules 16 applications non-ludiques ont réussi à réaliser plus d'un milliard de dollars de recettes brutes depuis janvier 2014. Et avant TikTok, seuls Tinder, Netflix, YouTube et Tencent Video avaient atteint les 2,5 milliards de dollars de dépenses de consommation.

TikTok est manifestement sur une excellente lancée. C'est à se demander si l'application chinoise arrivera, un jour, à détrôner les géants que sont Facebook et Instagram. Elle semble en tout cas bien partie pour atteindre cet objectif, et il y a fort à parier qu'elle continuera à mettre toutes les chances de son côté pour y parvenir.