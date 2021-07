13,8 milliards de dollars, c’est la valeur que devrait atteindre le marketing d’influence cette année. Un chiffre conséquent, qui souligne les opportunités à saisir pour les marques ne s’étant pas encore lancées dans l’influence, peu importe leur taille.

L’avantage principal du marketing d’influence est de permettre aux marques de créer des discussions et de s'engager avec les consommateurs, d’une manière plus naturelle que via la publicité traditionnelle.

Hivency, la plateforme d’influence et Talkwalker, un outil de veille et d’analyse du web et des réseaux sociaux proposent gratuitement un livre blanc qui analyse 5 stratégies d’influence récentes et pertinentes sur les réseaux sociaux ! Vous y trouverez non seulement de l’inspiration pour lancer votre campagne marketing d’influence, mais vous comprendrez également les facteurs de succès d’une stratégie d’influence et surtout les relations à entretenir avec les influenceurs.

Le marketing d’influence pour renforcer l’authenticité et la crédibilité de sa marque

Il existe plusieurs typologies d’influenceurs et il n’y a pas besoin de passer par des influenceurs à plus d’un million d’abonnés pour réussir sa stratégie d’influence. C’est en tout cas ce que nous montre l’exemple de Michel et Augustin, dont le dispositif est à retrouver plus en détail dans le livre blanc. La célèbre marque est passée par des micro-influenceurs pour promouvoir les nouvelles innovations de la marque. Résultats ? 25 collaborations, 20 photos postées et plus de 250 stories réalisées. Les abonnés des différents influenceurs ont fortement réagi, avec un taux d’engagement positif (3,20%). Au total la campagne a atteint une portée de plus de 300 000 utilisateurs !

Dans ce livre blanc, vous trouverez 4 autres exemples inspirants :

une opération de co-branding entre T.LeClerc et Atelier de famille à l’occasion de la fête des Grands-Mères pour atteindre une nouvelle audience

une communication engagée de la part de The Body Shop, boostée grâce au marketing d’influence

l’utilisation par Gerlinea de nano-influenceurs pour une campagne performante

la mise en place d’un évènement commercial à l’occasion de la Chandeleur par Gifi pour récolter du contenu généré par les utilisateurs (UGC) qualitatifs

Pour chaque campagne présentée, des recommandations sont proposées par Influentia et Talkwalker afin de réussir ce type de campagne et obtenir des retours pertinents.

Peu importe la marque, le marketing d’influence doit se faire une place dans votre stratégie marketing, notamment pour atteindre et créer du lien avec les Millenials et la génération Z. Découvrez plus en détail, dans le livre blanc, les différentes campagnes et profitez de conseils pour à votre tour lancer votre campagne de marketing d’influence !