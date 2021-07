Le quotidien d'un freelance ou d'une petite entreprise n'est pas toujours de tout repos. Pour gérer leurs projets, les clients, les collaborateurs ou encore les factures il faut s'organiser et bien souvent utiliser plusieurs outils. Plutio est une plateforme intuitive tout-en-un qui permet de gérer toute votre entreprise à partir d'un seul et même endroit.

Plus besoin de switcher entre les outils grâce à Plutio !

Peu importe ce que vous devez faire, Plutio vous permettra de tout centraliser. Par exemple, il est possible de créer des projets, auxquels sont associés différents taskboard. Dans ces derniers, il est possible de créer un nombre illimité de tâches. Les tâches peuvent inclure une image de couverture, des commentaires, des pièces jointe, des deadlines, des sous-tâches, des priorités etc. Plutio intègre également un outil de tracking, permettant de suivre le temps passé sur une tâche, mais aussi suivre le travail de vos collaborateurs.

Plutio permet de créer des devis entièrement personnalisables, grâce au drag & drop. Il est même possible d'y intégrer des vidéos. Enfin pour faciliter la signature des contrats, une option de signature digitalisée est disponible.

Pour la facturation, il est possible d'ajouter son logo et tracker le moment où la facture est ouverte. Les paiements peuvent être réalisés en direct par les clients grâce à PayPal et Stripe.

Enfin, si vous êtes une petite entreprise, il est possible de collaborer en temps réel avec plusieurs personnes sur les dahsboards. L'interface de Plutio est entièrement personnalisable. C'est également l'un des outils cités par Forbes dans le top 10 des meilleurs outils pour les freelances et petites entreprises.

Profitez de Plutio à petit prix en achat unique à vie

Grâce à Appsumo, vous pouvez profiter d'une remise de 94% sur l'outil, pour une utilisation à vie. L'offre proposée à 59 dollars au lieu de 954 dollars, permet d'utiliser Plutio durant un an, ajouter jusqu'à 5 collaborateurs, disposer des portails clients et créer un nombre illimité de projets, tout en ajoutant un nombre illimité de clients.

