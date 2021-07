En ce mois de juillet 2021, Instagram n’en démord pas et continue de proposer de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs. Après avoir annoncé une transition majeure pour s’apparenter davantage à TikTok, le réseau social a, par exemple, annoncé la limitation des commentaires à certaines personnes ou encore Security Checkup, une fonctionnalité pour aider les utilisateurs à sécuriser leur compte après avoir été piraté. Aujourd’hui, nous apprenons par l'intermédiaire du média The Verge qu'Instagram est de retour avec un petit sticker permettant aux utilisateurs de repartager les contenus récemment consultés dans leurs Stories.

Un nouveau sticker pour inciter le partage de contenus

Instagram souhaite désormais revoir le système des partages des contenus dans les Stories. La plateforme vient, en effet, de lancer des tests sur un groupe d’utilisateurs autour d’un tout nouveau sticker de « Repartage ». À travers cette nouvelle initiative, il est ainsi possible de visionner une collection de contenus récemment consultés sur le réseau social en ouvrant le sticker. Le contenu présent proviendra des précédentes Stories consultées disposant du nouvel autocollant de partage. Les publications et Stories visionnées durant la dernière heure apparaitront aussi dans cette collection avec en plus les publications récemment créées ou sauvegardées.

« Nous savons que les gens trouvent parfois le contenu repartagé moins engageant, personnel et amusant », explique un porte-parole d’Instagram. Il précise ainsi « nous espérons qu'avec cette nouvelle expérience de test, les gens sont encouragés à être plus intentionnels et délibérés lorsqu'ils partagent des choses qui comptent pour eux ».

Avec cette fonctionnalité, Instagram facilite ainsi le partage sur sa plateforme. Auparavant, les utilisateurs souhaitant partager une publication en Storie, par exemple, devaient le faire manuellement en se rendant sur ladite publication. Désormais, le processus est facilité via un simple sticker lors de la création d’une story. À terme, cela permettra d’augmenter le partage sur le réseau social et d'inciter les utilisateurs à accéder à de nouveaux contenus photos et vidéos.

Prochainement, un autre sticker devrait aussi faire son apparition sur Instagram. Alors que le partage de liens en swipe-up est limité aux comptes avec plus de 10 000 abonnés, le réseau social souhaite offrir cette expérience à tous les utilisateurs en déployant prochainement un nouveau sticker permettant d’intégrer un lien cliquable redirigeant vers une page web.