Tesla a commencé à envoyer des mises à jour logicielles en direct pour sa version bêta 9 « Full Self-Driving » attendue depuis 3 ans maintenant, et apportant avec elle diverses améliorations à son système de conduite pas encore tout à fait autonome.

Comme promis il y a quelques jours par Elon Musk qui admettait avoir sous-estimé les difficultés pour développer une voiture autonome, la mise à jour logicielle (2021.4.18.12) a commencé à être disponible au téléchargement vendredi après minuit aux personnes participant au programme d'accès anticipé de l'entreprise, soit environ 2 000 propriétaires de Tesla (dont la majorité sont des employés de la firme).

Cette version 9, d’abord annoncée en 2018, puis de nouveau en 2019 et 2020, est toujours en phase de test. Le développement d’un véhicule autonome est, en effet, très complexe, et bien que les mises à jour du système permettent chaque jour de s’en approcher un peu plus, il faudra encore beaucoup de temps avant de voir apparaître sur les routes des Tesla dénuées de conducteurs.

Malgré son nom, le système ne permet pas encore à la voiture de se conduire elle-même. En fait, il s'agit techniquement d'un système d'aide à la conduite de niveau 2, selon la Society of Automotive Engineers, ce qui signifie qu'un système automatisé effectue la majeure partie de la conduite, de la direction, du freinage et de l'accélération, mais qu’un humain doit être alerte et prêt à prendre le relais à tout moment. Musk a ainsi déclaré dans un tweet que "la bêta 9 résout les problèmes les plus connus, mais il y aura des problèmes inconnus, alors soyez paranoïaques s'il vous plaît. La sécurité est toujours la priorité absolue chez Tesla".

Running preproduction software is both work & fun. Beta list was in stasis, as we had many known issues to fix.

Beta 9 addresses most known issues, but there will be unknown issues, so please be paranoid.

Safety is always top priority at Tesla.

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2021