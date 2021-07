Grâce à l’évolution des technologies et le marketing digital, la prospection traditionnelle en physique ou au téléphone évolue elle aussi. Le web devient pour tous un canal d’information avant achat et c’est pourquoi la connaissance client est essentielle. Afin de connaître et gérer dans le temps les visiteurs d’un site web, et plus largement les prospects et clients, nombreuses sont les entreprises à s’équiper de CRM et d’outils permettant de faciliter la gestion de lead.

Le problème est que ces outils fournissent trop souvent des données obsolètes ou incomplètes, ce qui nuit à la qualité de la base de contacts et à la réussite des démarches. D’après une étude Salesforce, 91% des données du CRM sont incomplètes et sans actualisation, 70% deviennent obsolètes en une année. Enrichir et maintenir sa base de données est donc un enjeu premier pour les entreprises et plus précisément les équipes marketing et sales.

snapADDY est une jeune entreprise offrant plusieurs solutions afin d’aider les entreprises à mettre à jour automatiquement les systèmes CRM. Parmi les produits de l’entreprise, on retrouve snapADDY DataQuality, une application intelligente qui aide les équipes marketing et sales dans toutes les étapes de vente, du prospect au client mais aussi les opérations qui peuvent ainsi maintenir les coordonnées détaillées de leurs contacts et sociétés à jour perpétuellement.

Un outil qui accompagne les commerciaux dans l’enrichissement et le maintien de leurs bases de données

Concrètement l’application DataQuality offre trois grandes fonctionnalités :

la gestion des données de contact conforme au logiciel CRM en place

un enregistrement facilité des contacts

la recherche qualifiée de contacts B2B

En un seul clic, les nouveaux contacts sont directement enregistrés dans votre CRM. snapADDY se connecte facilement aux principales solutions du marché comme Salesforce, Microsoft Dynamics, SAP Sales Cloud …

Une vérification est faite afin d’éviter les doublons, ce qui garantit un haut niveau de mise à jour.

Grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, snapADDY corrige immédiatement les coordonnées obsolètes ou incorrectes en comparant les signatures de mails entrants avec la base de données du CRM. Des modifications sont régulièrement suggérées afin de garder une base de données qualifiée. Ainsi, les données sont mises à jour en quasi temps réel.

Enfin, pour une recherche ciblée de contact, l’assistant virtuel intelligent de snapADDY s’en occupe ! Peu importe le besoin : rechercher, qualifier, mettre à jour ou bien numériser des données de contacts, l’outil se charge de tout. Avec une seule information sur un contact : le nom de l’entreprise, ou son adresse mail, l’outil peut facilement enrichir le reste des informations manquantes du contact grâce à la fonctionnalité Grabber. Cette dernière aide à qualifier le contact en utilisant diverses sources et outils en ligne.

snapADDY Data Quality est une solution qui permet aux équipes de vente de contacter plus facilement les bonnes personnes, être plus efficace et ainsi augmenter les ventes au quotidien !

L’application snapADDY DataQuality peut être testée gratuitement durant 14 jours. Il est également possible de prendre rendez-vous afin de profiter d’une démonstration gratuite et en direct de l’outil.