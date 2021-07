Flipkart, le géant indien du commerce électronique, a confirmé ce lundi 13 juillet 2021 un tour de table de 3,6 milliards de dollars. Cette nouvelle levée de fonds valorise désormais l’entreprise à 37,6 milliards de dollars alors, qu'elle envisage de s'introduire en bourse aux Etats-Unis pour une valorisation de 50 milliards de dollars.

3,6 milliards de dollars : la plus grosse levée de fonds pour une startup indienne

Flipkart, propriété de Walmart depuis 2018, vient d’annoncer un tour de table de 3,6 milliards de dollars, la plus grosse levée de fonds pour une startup indienne qui valorise désormais la société à 37,6 milliards de dollars. Le nouveau cycle de financement dirigé par GIC, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, SoftBank Vision Fund 2 et Walmart et comprenant des investissements de divers fonds souverains, marque le retour de SoftBank en tant qu'actionnaire de Flipkart. SoftBank, qui avait quitté la startup lorsque la société avait vendu des participations majoritaires à Walmart en 2018 pour 16 milliards de dollars, a réinvesti environ 500 millions de dollars dans ce nouveau tour de table.

Flipkart utilisera les nouveaux capitaux pour étendre ses opérations notamment dans la mode et l'épicerie, deux secteurs soumis à une demande croissante d’achats en ligne, liés à une poussée vers la numérisation du pays et les mesures de confinement prises pendant la pandémie. L’entreprise en profitera également pour améliorer sa chaîne d'approvisionnement et son réseau logistique.

« Alors que nous servons nos consommateurs, nous nous concentrerons sur l'accélération de la croissance de millions de petites et moyennes entreprises indiennes, y compris Kiranas. Nous continuerons à investir dans de nouvelles catégories et à tirer parti de la technologie made in India pour transformer les expériences des consommateurs et développer une chaîne d'approvisionnement de classe mondiale » a indiqué Kalyan Krishnamurthy, directeur général du groupe Flipkart dans un communiqué.

L’inde, un marché fortement dynamique pour les acteurs du e-commerce

Cette levée de fonds devrait également permettre de donner à la startup fondée par Sachin et Binny Bansal une puissance de feu importante pour atteindre de nouveaux clients et affronter des rivaux bien capitalisés tels qu'Amazon, Reliance Industries et le groupe Tata. La société est, en effet, en concurrence au coude-à-coude avec Amazon en Inde qui a investi plus de 6,5 milliards de dollars sur le marché sud-asiatique ainsi que les conglomérats indiens traditionnels comme Reliance et les Tatas qui se développent fortement dans le domaine de l'e-commerce.

L’enjeu est de taille pour la société qui se lance dans une course contre la montre face à ses concurrents. L’Inde est, en effet, l’un des marchés du commerce électronique à la croissance la plus rapide au monde. Le marché indien du commerce électronique devrait atteindre plus de 300 millions d'acheteurs d'ici 2025, selon les estimations de Bain & Company. Avec 1,3 milliard d'habitants qui s’équipent toujours plus, il faudra encore de nouveaux capitaux pour permettre à l’entreprise de se développer dans tout le pays.