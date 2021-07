En partenariat avec Digital Native Group, Carmila, 3ème société cotée de centres commerciaux en Europe continentale, a réalisé une étude qui révèle l’appétence des marques issues du web pour le commerce physique. Selon les résultats de cette enquête menée en 2021, 75% des DNVB (Digital Native Vertical Brands), considèrent qu’une présence physique est un atout pour leur relation client. Pour accompagner cette tendance, Carmila a décidé de lancer le Prix DNVB Ready, afin de faire connaître ces marques présentes sur le web aux clients des centres commerciaux Carmila, implantés au cœur des territoires.

Dans son étude, Carmila met en avant le fait que : “62% des DNVB expriment le besoin d’être accompagnées dans leur recherche d’emplacement en vue d’ouvrir un point de vente”. Une tendance réelle, qui a poussé Carmila à agir en créant le Prix DNVB Ready. L’objectif affiché est très clair : permettre aux marques de renforcer leur présence physique en centre commercial dans le cadre d’une implantation en solo ou d’une distribution au sein de l’enseigne Marquette. Avec le confinement et les mesures de distanciation sociale qui ont éloigné les clients des points de vente, les marques ont besoin de recréer une relation forte.

En effet, l’étude de Carmila montre que : “88% des DNVB estiment qu’un magasin physique entraînerait une hausse de leur trafic en ligne”. L’omnicanal pourrait donc devenir le schéma gagnant pour les marques. C’est en tout cas la conviction de Carmila, qui veut accompagner les e-commerçants dans cette direction, avec le lancement de la première édition du Prix DNVB Ready. Un challenge qui confirme la stratégie de Carmila, qui vise à accompagner le développement de commerçants innovants et talentueux dans ses 215 centres commerciaux.

Les marques ont jusqu’au 16 août 2021 pour proposer leur candidature qui sera par la suite évaluée par un jury d’experts du monde du retail. Les lauréats seront récompensés fin septembre. Le Prix DNVB Ready aura trois gagnants : le lauréat se verra offrir un accompagnement à l’implantation de sa boutique dans un centre commercial Carmila (valeur de 100 000 euros). Le deuxième et le troisième bénéficieront d’un espace de distribution au sein du concept store Marquette pendant respectivement 6 et 3 mois (valeur de 30 000 et 15 000 euros).

Parce que ce prix ne serait rien sans son jury d’exception, voici les membres qui le composent : Marie Cheval, Présidente-Directrice Générale de Carmila, Bastien Valensi, co-fondateur de Cabaia, Camille Kriebitzsch, co-fondatrice d’Eutopia, Vincent Redrado, CEO Digital Native Group, Dalila Bouaziz, chef de rubrique E-Commerce Mag et Relation Client Mag.

Voici le calendrier du Prix DNVB Ready :

Jusqu’au 16/08 : ouverture des candidatures aux DNVB françaises

16/08-début septembre : sélection des finalistes

10/09 : pitch des 6 finalistes devant le jury d'experts

23/09 : annonce des 3 gagnants

Si vous souhaitez tenter votre chance et peut-être remporter le premier prix avec l’implantation de votre boutique dans un centre commercial Carmila, vous savez ce qu’il vous reste à faire… À vos candidatures !