Le branding et le marketing sont deux métiers différents : le premier doit s’assurer que l’image de marque est en accord avec les valeurs de l’entreprise tandis que le second est responsable de la création d’expériences de marque. L’alignement de ces deux départements est essentiel pour permettre une cohérence dans la lisibilité de la marque. Bynder, une solution de branding automation, vous propose de télécharger gratuitement son livre blanc pour comprendre comment s’y prendre dans le cas complexe d’une entreprise internationale.

Comment trouver l’alignement parfait entre le branding et le marketing ?

À l’intérieur de ce livre blanc :

Branding vs marketing: quelles sont les différences ?

Pourquoi harmoniser votre image de marque et votre marketing ?

Comment s'y prendre dans une organisation d'échelle internationale ?

Le branding automation - c'est quoi ?

En théorie, oui. Mais en pratique ? Etudes de cas

À une échelle internationale, le brand manager a de plus en plus de difficultés à garder entièrement le contrôle sur sa marque. Les nouveaux canaux de communication allongent le cycle de vie des contenus. C’est par exemple le cas des réseaux sociaux, et cela complique le quotidien du brand manager qui passe plus de temps à s’assurer que toutes les équipes utilisent les bonnes polices, logos et tons, plutôt que de travailler l’image de marque sur le fond.

Dans ce livre blanc, vous découvrirez que lorsque la marque a une dimension internationale, le travail se complique pour le brand manager car les contenus doivent s’adapter aux influences culturelles. C’est ce que Bynder appelle dans son e-book le “marketing collatéral”. Pour gérer cette complexité et éviter une perte de contrôle, les entreprises internationales doivent trouver une façon d’aligner toutes les équipes inclues dans la communication de marque.

Le branding automation peut apporter une réponse à cette problématique

En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez comment le branding automation peut simplifier la vie du brand manager. Un tel outil réduit la charge de travail opérationnel et aide au maintien de la cohérence de la marque. Comme tous les contenus sont centralisés dans le cloud, c’est un moyen idéal pour aligner les départements branding et marketing.

Dans son e-book, Bynder vous explique que le branding automation mesure toutes les étapes du cycle de vie d’un contenu. Des données précieuses pour le département marketing de votre entreprise. Un moyen pertinent d’adapter votre stratégie en fonction des contenus qui engagent le plus et qui entraînent des résultats. N’oubliez pas de télécharger le livre blanc pour mettre tout cela en application dans votre entreprise.