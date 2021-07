C'est une lourde perte pour Facebook... Fidji Simo, une française qui occupait un très haut poste au sein du réseau social, vient d'être débauchée pour devenir CEO d'Instacart, une entreprise américaine spécialisée dans la livraison de produits alimentaires. Une startup évaluée à 39 milliards de dollars. Une ascension extraordinaire.

Après 10 ans chez Facebook, Fidji Simo devient CEO d'Instacart

Âgée de 35 ans, Fidji Simo faisait partie des cadres féminins les plus haut placés chez Facebook, après la directrice des opérations Sheryl Sandberg et la directrice commerciale Marne Levine. Fidji Simo était à la tête de l'application Facebook, dans la direction de Chris Cox, le Chief Product Officer. Tom Alison, qui travaille chez Facebook depuis 10 ans, va remplacer Fidji Simo sur ce poste. C'est une véritable perte pour Facebook, alors que l'entreprise tente d'améliorer la diversité et de positionner des femmes sur des postes importants comme celui-ci.

La française Fidji Simo succédera au fondateur d'Instacart, Apoorva Mehta, à partir du 2 août 2021. Ce dernier devient président exécutif du conseil d'administration. Mark Zuckerberg est au courant du départ de Fidji Simo. Elle explique que : "cela s'est déroulé sur plusieurs semaines. Vous savez, ce que j'apprécie profondément chez Mark, c'est qu'il m'a soutenue dès le premier jour, et qu'il voulait vraiment que je fasse de ma vie ce que je recherchais. Il a été d'un soutien incroyable tout au long du processus, même s'il est triste que nous n'ayons pas pu trouver quelque chose qui corresponde à Facebook".

Elle veut déjà créer des parallèles avec ce qu'elle faisait chez Facebook

Il y a encore quelques mois, Apoorva Mehta n'aurait pas pu imaginer qu'une personne extérieure puisse prendre la direction de sa société. Il a déclaré ceci : "pour être honnête, l'idée que quelqu'un d'autre dirige l'entreprise ne m'avait même pas traversé l'esprit. Pourtant, j'ai été époustouflé par ses capacités à diriger des équipes. Nous partageons tous les deux une vision très ambitieuse pour Instacart". Fidji Simo travaillait chez Facebook depuis 2011. À l'époque, elle avait été embauchée pour un poste dans le marketing. Elle a gravi les échelons en améliorant l'application Facebook, dont elle est en charge depuis mars 2019. Elle expliquait récemment sa stratégie pour pousser du contenu audio sur l'app.

Fidji Simo a déclaré vouloir faire d'Instacart : "une application que les internautes voudront ouvrir de très nombreuses fois par semaine pour trouver des sources d'inspiration et ensuite acheter leurs courses en ligne". Elle a déjà prévu de faire des parallèles avec ce qu'elle faisait chez Facebook, notamment au niveau de la publicité. Elle précise que : "les publicités Facebook ont permis à un grand nombre d'entreprises d'émerger et de se développer. Ce modèle peut également s'appliquer chez Instacart pour permettre aux entreprises alimentaires d'atteindre de nouveaux clients". Instacart est la troisième plus grande startup des États-Unis, derrière Stripe et SpaceX...