Ah Twitter... Le réseau social à l'oiseau bleu est un espace en ligne où il est possible de se faire une place rapidement. Développer son audience sur Twitter demande du temps, de l'implication et surtout des tweets pertinents.

Après avoir lancé Yes Promo, une collection gratuite de posts promotionnels ayant réussi sur Reddit, Thomas Jacquesson lance un produit similaire, mais pour Twitter. TweetHunter regroupe ainsi plus de 100 tweets qui ont obtenu un fort taux d'engagement et qui ont été écrits par d'autres créateurs. Cette ressource gratuite permet de s'inspirer et trouver des idées et formats, qui fonctionnent de manière cohérente sur Twitter.

Une fois sur le site, il suffit de télécharger gratuitement la ressource avec les cent tweets. Sur chaque tweet, il est possible de voir le nombre de likes, de retweets, la personne qui a créé le tweet, la date de publication sur Twitter.

Il est également possible de voir directement le tweet sur Twitter ou encore de copier/coller le tweet ou tout simplement d'éditer un tweet qui vous plaît afin de la poster sur Twitter.

Cette ressource permet également de découvrir de nouvelles personnes sur Twitter et les suivre ! Les tweets récoltés couvrent une variété de sujets allant du lancement d'une entreprise, aux startups, aux SaaS, au marketing etc.

La ressource est gratuite, mais au moment du téléchargement il est possible de mettre la somme de son choix pour soutenir les créateurs !