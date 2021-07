En quête perpétuelle d'innovations pour rendre sa plateforme plus sûre pour l'ensemble de ses usagers, Instagram teste actuellement une nouvelle fonctionnalité ayant pour objectif de limiter le cyberharcèlement. Celle-ci permet notamment de bloquer les espaces commentaires à des groupes entiers d'individus, rapportent nos confrères de Social Media Today, ce 8 juillet 2021.

Cette nouvelle fonctionnalité a été relayée par le spécialiste en réseaux sociaux Matt Navarra. Comme le prouvent les captures d'écran qu'il a publié, certains utilisateurs d'Instagram voient désormais apparaître une fonctionnalité baptisée "Limits" dans leurs paramètres de confidentialité. Grâce à elle, ils peuvent choisir de limiter temporairement les commentaires et messages indésirables provenant de certains groupes d'individus.

Par défaut, deux options sont proposées : bloquer les commentaires aux personnes qui ne vous suivent pas, ou bloquer les commentaires aux personnes qui vous suivent depuis peu. Instagram précise également qu'il pourra recommander des groupes de comptes que les utilisateurs pourraient vouloir limiter, en fonction des activités détectées.

La durée de cette limitation peut également être choisie par l'utilisateur : une, deux, trois semaines... C'est à l'utilisateur de sélectionner le temps qui lui conviendra le mieux. Notons que rien n'indique, à l'heure actuelle, qu'il sera possible d'appliquer ces restrictions à durée indéterminée.

Enfin, Instagram précise que les commentaires publiés par ces groupes d'individus seront automatiquement masqués. L'utilisateur visé pourra néanmoins les consulter de son côté, et les faire apparaître, s'il le désire, en les validant manuellement.

Instagram has a NEW ‘Limits’ feature to help you manage harassment from groups of people

- Instagram will recommend groups of accounts you may want to limit comments and messages from

- Limited comments and messages will be hidden unless you approve them

H/T @ahmedghanem pic.twitter.com/7aYsVUWhNw

— Matt Navarra (@MattNavarra) July 8, 2021