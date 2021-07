Le 7 juillet 2021, Outbrain a annoncé avoir levé 200 millions de dollars, soit un peu moins de 170 millions d’euros. Cela devrait être le dernier tour de table mené auprès d’investisseurs privés avant son introduction en bourse, pour laquelle elle a déposé une demande officielle auprès de l’autorité américaine des finances, la SEC, la semaine dernière.

Outbrain veut développer encore un peu plus son réseau

C’est le groupe Baupost qui s’est engagé à investir la somme. “Nous sommes ravis d’annoncer cet investissement du groupe Baupost, qui partage notre vision et notre engagement pour notre entreprise, notre équipe et nos perspectives d’avenir”, a affirmé David Kostman, co-PDG d’Outbrain.

Outbrain n’a pas détaillé ce que financeraient ces fonds. Même si la firme travaille déjà en partenariat avec des éditeurs et des spécialistes du marketing de 55 pays, elle souhaite développer un peu plus son réseau. “Nous sommes fiers de diriger l’espace de recommandation que nous avons créé. Nous avons des plans audacieux pour l’avenir pour continuer à fournir des innovations essentielles à nos partenaires médias premium dans le monde entier et à étendre notre puissante plate-forme publicitaire mondiale ouverte sur le Web à travers le monde” a expliqué le second co-PDG de la société, Yaron Galai.

Après Taboola, c’est bientôt au tour d’Outbrain d’entrer en bourse

Depuis plusieurs années, de nouveaux acteurs font leur entrée sur le marché publicitaire, dont Outbrain. La société israélienne se présente comme une plateforme de recommandation de contenu proposant des publicités chumbox. Concrètement, ce sont des publicités sous forme de vignettes qui redirigent l’internaute vers d’autres sites internet. C’est un procédé très répandu dans le secteur publicitaire.

Fin 2019, la société était sur le point de fusionner avec son concurrent, Taboola, pour créer un géant de la publicité, capable de s’imposer face à Google et Facebook. Or, cela a attiré l’attention des autorités américaines. Peu de temps après, les deux éditeurs de contenus sponsorisés ont abandonné ce projet à cause de la pandémie et de l’instabilité du marché publicitaire. De son côté, Taboola a finalement fait son entrée en bourse après avoir fusionné avec ION Acquisition Corp et enregistré sous la forme d’une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC).

Le secteur de la publicité se remet progressivement de la pandémie, et devrait même enregistrer un taux de croissance historique cette année. Ainsi, tout semble s’aligner pour Outbrain, confirmant qu’il est temps de passer au niveau supérieur en s’introduisant en bourse, une consécration pour l’entreprise.