Depuis le 7 juillet 2021, Microsoft a commencé à tester la nouvelle interface de sa suite bureautique Microsoft 365. Les principaux changements portent sur l’arrondissement du ruban qui comprend l’ensemble des barres d’outils situé en haut de la fenêtre des programmes d’Office. Sont concernés : Word, Excel, PowerPoint et Outlook.

The Verge note, qu’à l’origine, Microsoft évoquait le remplacement du ruban par une barre de commande. Cette barre a été annoncée plus adaptative, notamment avec la possibilité de la déplacer. Cela pourrait également se faire automatiquement en fonction de ce que l’utilisateur fait dans le document. Mais cela, ce n'est pas pour maintenant. Avec la dernière mise à jour de Microsoft 365 le ruban reste. D'autres changements sont donc attendus. La transformation annoncée arrivera donc probablement de manière plus progressive.

Pour le moment, seuls les membres d’Office Insider, un programme de bêta-test, ont accès à la dernière version qui s’exécute sur Windows 10 et Windows 11. D'ici la fin de l’année, le nouveau design sera disponible à l’ensemble des utilisateurs de Microsoft 365, la plateforme cloud de la suite bureautique. The Verge estime que ce sont d’abord les versions web et mobile, Microsoft 365 donc, qui verront arriver en premier la nouvelle interface. Pour Microsoft Office, qui s’installe sur un ordinateur, il faudra probablement attendre encore quelque temps.

La firme de Redmond avait annoncé l’année dernière le nouveau design d’Office, précisant que les changements arriveraient d’ici une à deux années. La compatibilité de la nouvelle interface avec Windows 11 a été annoncée en juin.