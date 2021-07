Avec les bonnes actions marketing, un simple visiteur d’un site, un prospect peut au fil du temps se transformer en client fidèle et même en ambassadeur premier de votre marque. Pour réussir cette transformation et donc engager dès la première interaction un client, il est important de définir différentes étapes, qui permettront d’atteindre différents paliers.

Splio est une plateforme marketing complète de fidélisation. Elle permet aux utilisateurs de se concentrer sur leur mission, à savoir fidéliser clients et prospects sur plusieurs canaux, afin de construire une relation durable avec ces derniers.

Au travers d’une expérience immersive et gratuite de quelques minutes, Splio propose de découvrir comment Laura, CRM Manager de PopHat va activer, fidéliser et engager Emma qui vient de vendre son chapeau sur Vinted et est très pressée d’en acheter un nouveau pour cet été. L’expérience proposée se divise en 4 étapes :

Embasement

Activation

Fidélisation

Engagement

Des actions personnalisées et automatisées grâce au marketing automation

La première étape de l’expérience montre comment un prospect peut devenir un contact. On découvre alors que pour embaser plus rapidement les prospects, Laura a mis en place des mobiles wallets (Apple Wallet, Google Pay). Ces derniers modernisent la relation client, en permettant aux marques de communiquer des expériences personnalisées, sur mobile.

Grâce à une campagne marketing, Laura arrive à atteindre Emma via les réseaux sociaux et cette dernière va bénéficier d'un coupon de -15% sur la collection d’été, en boutique.

Emma va alors s’engager avec la marque : visite sur le site, abonnement sur les réseaux sociaux.

Quand le contact devient client

Suite à une relance via une push notification wallet, Emma se rend dans la boutique PopHat et utilise son coupon de remise sur l’un des modèles de chapeau. Après sa visite, PopHat la contacte pour lui envoyer des informations sur son achat et obtenir son avis. Une manière intelligente de créer du lien avec les clients.

Pour aller plus loin et connaître davantage les attentes et préférences des clients, Laura met en place une nouvelle campagne de marketing automation, une semaine après achat avec un questionnaire rapide. Une période de temps suffisamment espacée avec l’achat qui permettra aux clients de ne pas oublier la marque.

Du client au client fidèle

Pour la partie fidélisation, PopHat utilise le mobile wallet en transformant le coupon envoyé en carte d’achat privilège. Pour l’obtenir, aucune action n’est requise de la part des clients.

La carte est dématérialisée et allie fidélité transactionnelle et relationnelle ! Les clients sont récompensés pour leurs achats, mais pas seulement.

Pour aller plus loin et engager les clients fidèles, une campagne de parrainage client est mise en place.

En contrepartie de parler de PopHat ou encore le parrainage d’amis, Emma va remporter des remises pour ses prochains achats. Pour découvrir en détails toute l’expérience et les différentes best practices utilisées, il suffit de cliquer ici.

Cette expérience proposée par Splio permet de déterminer les différentes activations à mettre en place à chaque niveau d’achat et plus largement du parcours client. Activer, fidéliser et animer sa base de données en utilisant le marketing automation, les programmes de fidélité et bien d’autres outils devient un jeu d’enfant.