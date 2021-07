Depuis la crise sanitaire, l’utilisation des outils collaboratifs s’est démocratisée dans les entreprises du monde entier. Impossible d’imaginer son quotidien professionnel sans un petit passage par l’intranet, ou la messagerie d’équipe. Ces outils sont devenus des éléments essentiels à la collaboration des équipes, à l’heure où le télétravail se répand pour limiter les interactions sociales entre les salariés d’une même entreprise. Pourtant, il n’est pas si aisé de choisir le bon outil collaboratif.

Quel outil collaboratif choisir ?

C’est pour cette raison que Jamespot, le spécialiste français du réseau social d’entreprise, vous invite à participer à un webinar dans lequel vous découvrirez plusieurs outils collaboratifs. Au cours de ce webinar, vous découvrirez notamment les fonctionnalités de l’intranet, de la digital workplace, du réseau social d’entreprise et de la messagerie d’équipe. Quatre outils qui permettent d’optimiser la collaboration en interne, mais qui possèdent chacun leurs spécificités.

Ce webinar est fait pour répondre à toutes vos interrogations. C’est le moment idéal pour poser vos questions et trouver l’outil le plus adapté au quotidien de vos équipes. Comme l’explique Jamespot : “le but de ce webinar est de vous montrer qu'il est simple de faire cohabiter l'intranet, la digital workplace, le réseau social d’entreprise et la messagerie d'équipe”. Pour cela, pensez à vous inscrire pour le webinar du jeudi 22 juillet à 14h30.

Au programme de ce webinar :

Présentation des quatre outils collaboratifs

Séance de questions/réponses

Lionel Mercey, business developer chez Jamespot animera ce webinar pour tenter de vous éclairer sur la solution optimale à choisir pour votre entreprise. Ce webinar sera également l’occasion pour vous de découvrir la solution de réseau social d'entreprise hautement configurable proposée par Jamespot.

Si jamais vous n'êtes pas disponible sur ce créneau mais que cette thématique vous intéresse, pas d’inquiétude, vous recevrez tout de même le replay de ce webinar en vous inscrivant. Pour une expérience optimale, nous vous conseillons de suivre ce webinar sur Chrome ou Safari. N’oubliez pas de vous inscrire !