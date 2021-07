Avec le télétravail, les réunions sont devenues de plus en plus nombreuses. Entre nous, assister à des réunions pour faire acte de présence et perdre du temps par rapport à des missions plus importantes est assez embêtant. Plusieurs outils permettent de suivre ou revoir des réunions de manière asynchrone.

C'est notamment le cas de tl;dv. L'objectif de cette extension ? Rattraper les réunions en quelques minutes.

Cet outil pour le moment gratuit, permet d'enregistrer les vidéos Google Meet en un clic, retranscrire les conversations, lier un compte rendu de la réunion à l'enregistrement vidéo et à la transcription ou encore partager le compte rendu entièrement contextualisé dans des outils de collaboration.

Un outil pratique pour aller droit au but durant les réunions et éviter de perdre du temps



Ainsi en quelques minutes, n'importe qui peut rattraper une réunion, avoir les idées clés, sans avoir à assister à la réunion. Avec le décalage horaire des équipes, il est parfois impossible pour certains d'assister à des réunions importantes et cet outil permet à tous d'avoir le même niveau d'information !

Durant l'enregistrement, il est possible de marquer les moments marquants, afin d'aller droit au but lors du visionnage de la vidéo.

tl;dv fonctionne avec un grand nombre d'outils comme Notion, Google Docs, Slack, Gmail, Hubspot, Salesforce, Pipedrive, et bien d'autres encore. L'enregistrement vidéo est pour le moment limité à 3 heures. Au-delà des réunions, l'outil peut être utilisé pour des démos clients, l'onboarding ou encore des tests utilisateurs, des études de marché, etc.