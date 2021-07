Utilisées par plus de 500 millions de personnes par jour, les stories poursuivent désormais leur déploiement au-delà des frontières sociales. Installé dans les usages et consommé quotidiennement, le format star de nos mobiles est devenu, ces dernières années, un puissant levier de performances et d'humanisation, dépassant le cadre des réseaux sociaux. Dans cette dynamique, JOIN, solution de création et de multi-diffusion de stories va plus loin en proposant une technologie clé en mains pour une expérience créative optimisée du célèbre format.

La story se déploie dans d'autres environnements

En quête de nouveaux leviers performants pour créer un lien unique avec leurs audiences, les marques investissent plus que jamais de nouveaux terrains digitaux et formats engageants. Il faut dire que pour fidéliser durablement et convertir efficacement, elles doivent être là où l'action se passe et où leurs potentiels clients se trouvent. Et avec plus de 92 % des internautes dans le monde se connectant au web à partir de leurs smartphones, c'est sur mobile que les regards sont aujourd'hui rivés et les stories sont en première loge.

La donne a changé. Aujourd'hui, les stories ne sont plus cantonnées aux réseaux sociaux. Grâce à JOIN, les professionnels peuvent désormais imaginer et produire leurs stories léchées pour les diffuser en quelques clics sur les endroits-clés de leurs sites et applications. Les web stories offrent cette approche mobile-first pertinente qui permet aux marques de déployer leurs contenus durablement et de créer un lien unique avec leurs visiteurs.

C'est, par exemple, le cas pour les marques du e-commerce et notamment, pour Sephora dont l'un des enjeux était de pouvoir montrer l'application de ses produits de manière authentique et humanisée sur un format mobile. De son côté, Cdiscount a trouvé dans les web stories, un levier performant lui permettant de mettre en avant ses nouveautés produits, tendances et recommandations voyages et donc de faire une balance parfaite entre contenus et offres professionnelles.

Partenaire Google reconnu comme l'acteur référent sur l'intégration des web stories, la solution JOIN compte aujourd’hui parmi ses clients : Danone, Sephora, Marmiton, Cdiscount, Carrefour, TF1, Les 2 Vaches, JobTeaser,... qui ont trouvé dans l’outil le moyen de produire efficacement et simplement ce format aujourd’hui essentiel sur mobile.

Dans cette ère où le mobile-first est roi et la story désormais reine, Jonathan Szwarc et Nicolas Goudemant, fondateurs de JOIN, sont partis d'un questionnement simple : "comment proposer la même expérience créative et performante des stories Instagram, aux autres endroits-clés de conversion des marques comme les sites web et les applications ?" Le tout, en permettant à des profils non-designers de s'approprier pleinement les codes du format et de le déployer simplement.

Une innovation technologique pour un public non-designer

C'est dans cette dynamique et afin de répondre au manque de temps et de ressources design des marques que JOIN a développé un CMS permettant de créer et de multi-diffuser des web stories en quelques clics. Le tout, en offrant également la possibilité aux professionnels de réutiliser leurs contenus provenant d'Instagram rapidement.

À la différence d’autres outils, ce système de templating réunit le meilleur des deux mondes : un squelette de story figé pensé par les designers de JOIN, experts du format vertical, combiné à une capacité d’ajustement des contenus et de certains éléments graphiques.

En plus de permettre à l'utilisateur de personnaliser sa story selon ses besoins, cette innovation technologique lui permet de bénéficier d’une cohérence graphique et d'un design de story professionnel.

Jonathan Szwarc explique "Notre principal enjeu est de permettre aux marques de créer des stories esthétiques et performantes dans un laps de temps réduit. C’est par l’écoute attentive de nos clients que nous avons pu développer ce nouveau système de templating leur permettant de créer en quelques minutes leurs stories de manière totalement autonome. Nos experts produisent pour eux en amont des templates répondant à leurs cas d’usages : recette de cuisine, présentation d’un produit, avis client... C’est le point de départ pour nos utilisateurs qui gagnent un temps considérable dans leurs actions quotidiennes en ayant la garantie que les critères d’une story performante seront respectés".

C'est un fait et les chiffres l'attestent. L'avenir de l'engagement et de l'expérience utilisateur optimale s'écrira sur mobile. Créées rapidement et diffusées facilement grâce à des solutions telles que JOIN, les stories sont et continueront d'être le juste miroir de cette quête d'authenticité des audiences et de performances des marques.