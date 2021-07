Aujourd'hui il est commun qu'un restaurant propose une version en ligne de son menu. D'une manière générale, la création d'un document, d'un magazine ou d'un rapport puis le passage de ce document à un PDF ennuyeux enlève tout l'attrait d'un document.

Heyzine permet de créer de superbes magazines, catalogues, brochures, rapports, menus de restaurant ou tout autre type de publication en ligne. Pour faire simple Heyzine est un service de conversion de PDF en catalogue interactif. Cet outil s'adresse aux marketeurs, aux éditeurs et plus largement à toute personne souhaitant partager du contenu en ligne.

Un outil qui améliore la présentation de documents en ligne

Le fonctionnement d'Heyzine est simple. Il faut dans un premier temps ajouter un PDF. Une fois téléchargé, il faut personnaliser le document en ligne. Il faut alors choisir les effets des pages : magazine, album, livre... ajouter son logo, un arrière-plan et d'autres options de personnalisation sont disponibles. Du contenu multimédia peut être ajouté comme des images, des vidéos, des liens, des iframes, afin de créer une expérience immersive pour le lecteur.

Le document peut ensuite être publié en ligne à tous, ou bien de manière plus privée via un mot de passe. Le document créé peut également être intégré sur un site directement !

Heyzine est un outil gratuit, mais pour accéder aux fonctionnalités avancées et utiliser le service de manière illimitée, une offre à vie est proposée à seulement 79 dollars. Les documents ne comportent pas de publicités, pas de watermarks et sont entièrement personnalisables. Le nombre de documents convertis, de flipbooks, de pages et de mises à jour est illimité.

