Depuis son lancement, l’algorithme de recommandation de TikTok impressionne autant les utilisateurs que les professionnels du marketing. La pertinence de son système a largement contribué à rendre l’application populaire, au point qu’elle devienne la plus téléchargée du premier trimestre 2021.

Désormais, le réseau social ne sera plus le seul à profiter de cet algorithme si précis. En effet, sa maison mère, ByteDance, vient de créer une division appelée BytePlus. Cette dernière a été conçue pour vendre l’intelligence artificielle utilisée par TikTok, et notamment son algorithme de recommandation.

L’IA de TikTok au service des entreprises

Lancée en juin dernier, BytePlus est, pour le moment, basé dans trois villes : Singapour, Londres et Hong Kong. L’entreprise souhaite surtout séduire des firmes américaines. Une d’entre elles fait d’ailleurs partie des premiers clients de cette nouvelle division : l’application Goat, spécialisée dans la revente de sneakers. La plateforme d’e-commerce indonésienne Chilibeli ainsi que le site de voyage WeGo utilisent également l’IA de TikTok.

Selon The Financial Times, les entreprises peuvent accéder à l’algorithme de recommandation et le personnaliser pour leurs propres applications et clients. Outre cela, BytePlus propose la traduction automatique de certains contenus, ainsi que des effets vidéo. Les firmes ont également accès à des outils d’analyse et de gestion de données.

TikTok entre sur un marché déjà très encombré. En effet, son nouveau service d’intelligence artificielle devra se faire une place aux côtés de ceux d’Amazon Web Services, Google et Microsoft. En Chine, la concurrence est également rude avec Alibaba et Tencent.