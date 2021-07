Comment nourrir les villes demain, lorsqu’on manque de terres cultivables ?

Pour trouver la réponse, il faut s'engouffrer dans les sous-sols d'une barre HLM du 18e arrondissement de Paris. Dans ce parking souterrain désaffecté, se trouve La Caverne, un espace partagé de 3 600 mètres carrés de cultures souterraines qui accueille une dizaine de startups qui innovent pour trouver des solutions durables, éthiques et low tech, largement inspirées par la permaculture, pour nourrir les deux millions de bouches parisiennes sans avoir à importer.

Si au premier abord on a un peu eu l'impression d'être au milieu du tournage de la prochaine saison de Family Business, on a été bluffé par la créativité et l'esprit résilient que l'on trouve à La Caverne. C'est une ferme d'un nouveau genre, où l'on peut faire pousser toute l'année des aromates du monde entier, des endives, des champignons, des radis, des brocolis ou des poireaux... Le tout est certifié bio et distribué dans les zones environnantes par une flotte de livreurs à vélos. Le modèle fait déjà des émules et bénéficie du soutien de la Mairie de Paris qui y voit l'occasion de réhabiliter des lieux abandonnés et des zones défavorisées.

Rien qu’à Paris intra-muros, il existe 600 ha de parkings, dont le taux d’occupation baisse de 2 à 3 % chaque année, selon Jean-Noël Gertz co-fondateur de La Caverne. Mais est-ce que le projet est déclinable à l’infini ? *« Il y a une vraie demande pour des champignons et des endives, dont les filières ont été massacrées par les grosses industries et l’import, demande d’autant plus forte en bio et en ultra-local »*.

Le concept a débuté à Strasbourg, il a ensuite été décliné à Paris et Bordeaux, il pourrait aussi trouver sa place à Villeurbane et Lille dans un futur proche. Pour 2021 La Caverne prévoit ainsi de produire 80 à 90 t d’endives, 40 t de Shitaké et 50 t/an de champignon de Paris. Pour eux, l'enjeu numéro un était de prouver qu'il est possible d'avoir une activité agricole, de produire en ville, et d'employer localement. La mission semble être accomplie.