Alors oui Slack et Microsoft Teams sont des outils de communication mis à disposition de tous pour discuter, échanger, demander des choses etc. Pour ceux en télétravail, c'est aussi le seul moyen d'être en contact avec leurs collègues et donc le seul endroit pour se divertir. Il est possible de s'envoyer des blagues, des mèmes, mais mélanger divertissement et challenge est aussi une bonne option !

Trivia, une application pour créer des quizz dans Slack et Teams s'est mise à jour et propose désormais plus de jeux, afin de créer plus de liens entre les collaborateurs.

Un outil pour détendre l'ambiance dans Slack et Teams

Il y a toujours les quizz classiques, sous forme de QCM avec plus de 50 catégories mises à jour chaque mois. Il est désormais possible de créer des quizz personnalisés, proposer des sondages d'opinion (pizza avec ou sans ananas), de faire des mots mêlés, des mots croisés, un Pictionary, un This or That, un vrai ou faux, jouer aux charades avec des Gifs etc.

Des classements individuels sont proposés pour voir qui est le meilleur de l'équipe ! Par ailleurs, il est possible de programmer automatiquement Trivia afin qu'il lance des parties régulièrement. Enfin, grâce à Trivia, une entreprise peut jouer contre des joueurs d'autres équipes et cela dans le monde entier.

Trivia est utilisé par plus de 250 000 personnes dans plus de 10 000 entreprises au sein de plus de 70 minutes. L'outil peut être utilisé gratuitement, de manière limitée et des offres payantes sont également disponibles.

Trivia permet de détendre l'ambiance quotidienne, resserrer les liens dans l'équipe, mais aussi améliorer la productivité et le mental des équipes !