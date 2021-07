Twitter a annoncé, ce 1er juillet 2021, être actuellement en train de tester un nouveau design pour ses labels signalant des tweets contenant de fausses informations. L'objectif est de rendre ces mentions plus visibles afin de lutter plus efficacement contre la propagation de fake news au sein de la plateforme.

La désinformation est un véritable fléau pour les réseaux sociaux, qui essayent de contrôler ce phénomène tant bien que mal. Pour Twitter, cette lutte passe notamment par des étiquettes qui permettent de signaler lorsqu'un tweet publié sur la plateforme contient des informations erronées ou trompeuses.

Mis en place l'année dernière, ce système tend désormais à évoluer. Pour le rendre plus performant, Twitter travaille notamment sur un nouveau design qui passera moins inaperçu aux yeux des utilisateurs. Dans cette nouvelle version, les tweets qualifiés de "trompeurs" seront marqués sur un fond rouge, et seront toujours accompagnés d'une mention indiquant qu'ils ne peuvent être ni commentés, ni partagés, ni likés. Les tweets contenant des informations erronées moins graves seront, quant à eux, marqués en orange. Twitter a précisé que dans les deux cas, il sera possible de cliquer sur les étiquettes afin de trouver des informations vérifiées sur les sujets mentionnés.

Last year, we started using labels to let you know when a Tweet may include misleading information.

For some of you on web, we’ll be testing a new label design with more context to help you better understand why a Tweet may be misleading. https://t.co/p1KONJz5Vo pic.twitter.com/m55f4RlMDg

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 1, 2021