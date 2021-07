Vous souhaitez tirer profit de tous les avantages du modèle Marketplace et envisagez de compléter votre offre e-commerce en accueillant des vendeurs tiers ? Si ce type de projet peut être complexe à conduire, sachez qu’il existe des solutions pour vous aider à le réussir. Marjory est l’une d’entre elles. C’est la solution Low-Code pour lancer, automatiser et développer sa Marketplace, avec un impact sur le change management et un time-to-market réduit. Marjory organise, le mardi 6 juillet 2021, un webinar pour vous permettre de savoir comment aborder ce projet de transformation en réduisant les impacts sur votre organisation et votre système d’information, le tout dans un budget maîtrisé.

Et si lancer une Marketplace avec un système d’information existant devenait simple ? En participant à ce webinar, vous découvrirez comment l'automatisation des processes Marketplace vous permet d'ajouter, simplement et rapidement, une brique Marketplace à votre offre e-commerce. Pour y parvenir, la technologie de Marjory peut vous simplifier la vie. Voici ce que vous allez apprendre lors du webinar organisé par Marjory le 06 juillet 2021 :

Comment sécuriser le change management de votre activité, que vous lanciez une Marketplace ou que vous transformiez votre système e-commerce existant en Marketplace ?

Quels impacts aura votre projet sur votre système d'information e-commerce ?

Comment proposer une expérience cross-canal à vos clients ? Etude de cas de la Marketplace d'Auchan

Session de questions/réponses avec les experts Marjory

Comme vous pourrez le découvrir au cours de ce webinar, la solution d'automatisation proposée par Marjory peut réellement faire la différence pour accélérer l'intégration des différents services Marketplace dans votre organisation et votre système d’information. Grâce à des partenariats avec des outils SaaS (back office marketplace, paiement, financement, KYC, logistique, etc.), Marjory vous permet de combiner facilement différents services pour accélérer votre projet de transformation e-commerce en Marketplace.

Pour vous aider à tout comprendre sur le sujet, vous pourrez échanger avec trois experts de la Marketplace. Vikram Ramdul, COO de Marjory sera présent. Vikram est un expert reconnu des Marketplaces. Il a participé au lancement avec succès de nombreuses Marketplaces BtoB et BtoC pour Leroy Merlin, Alltricks ou encore Accor. Emilie Queste, Consultante Fonctionnelle chez Marjory vous fera bénéficier de ses 10 années d’expérience dans le monde du e-commerce et de la Marketplace. Elle a notamment travaillé pour La Redoute au moment du lancement de la Marketplace, ainsi que chez Ceetrus ou Ollca. Enfin, Pierre-Alain Baly, CEO de 1up Agency, sera notre invité le 6 juillet. Il est reconnu pour son expertise dans les projets de transformation omni-commerce.