TikTok s’est popularisé grâce à ses vidéos courtes ayant une durée maximale de 60 secondes. Pourtant, depuis quelques mois, le réseau social s’essaye à un nouveau format, permettant de créer des vidéos allant jusqu’à trois minutes. Le 1er juillet, elle a concrétisé ses essais en déployant cette nouveauté auprès de tous les utilisateurs de la plateforme.

Une nouveauté qui plaira aux créateurs de TikTok

Si ce nouveau format offre plus de temps aux utilisateurs pour partager leurs recettes ou leurs histoires, il profitera surtout aux créateurs. “Nous introduisons la possibilité pour notre communauté mondiale de créer des vidéos plus longues […] Certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontré une vidéo plus longue sur TikTok – nous avons laissé des créateurs du monde entier expérimenter le format élargi”, explique ByteDance, la maison mère de TikTok.

Ces derniers mois, la plateforme multiplie les fonctionnalités pour devenir une référence du marketing d’influence. Pour cela, elle place les créateurs au centre de sa stratégie, que ce soit en débloquant un budget de 200 millions de dollars qui leur est dédié ou en leur offrant des nouvelles opportunités de rémunération. Parmi elles, un bouton d’achat qui s’intègre aux vidéos des créateurs et permet d’acheter facilement un produit. Ce nouveau format apparaît donc comme une aubaine pour eux, car cela offre trois fois plus de temps pour utiliser ces outils et monétiser leur contenu.

Un nouveau format pour concurrencer Instagram et YouTube

Sur les réseaux sociaux, il est bien connu que le temps de concentration d’un internaute n’est que de quelques secondes. Avec ses vidéos de soixante secondes maximum, TikTok s’assurait que ses internautes consommaient plusieurs vidéos par jour, et rapidement. En effet, ce format dynamique était plutôt addictif. Ses utilisateurs passaient d’un contenu à l’autre très rapidement et étaient captivés, parfois, pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures.

Ce nouveau format de trois minutes pourrait changer le schéma habituel. Il demande davantage de concentration aux spectateurs, qui pourraient alors espacer leurs visites sur l’application. Malgré tout, cette nouveauté permet à TikTok de s’assurer que ses utilisateurs et ses créateurs ne se tourneront pas vers YouTube ou Instagram. Les musiciens pourront télécharger leurs clips directement sur la plateforme, les adeptes de la cuisine pourront proposer des recettes plus détaillées et les créateurs disposeront de davantage de liberté créative.

“Je pense que c’est une excellente décision”, a déclaré Devain Doolaramani, directeur général de Fuel Injector, une entreprise qui dit gérer une douzaine de TikTokkers. “Il y a un si grand nombre de YouTubers qui se disent “D’accord, nous devons nous concentrer seulement sur le contenu posté sur YouTube”. Dorénavant, s’ils peuvent réutiliser une vidéo ou la redécouper pour qu’elle dure deux ou trois minutes comme sur TikTok, cela leur ouvre un tout nouveau type d’opportunités”, a-t-il expliqué.

Le nouveau format va prendre un certain temps à faire son apparition sur tous les comptes. TikTok indique que cette transition progressive se fera “au fil des prochaines semaines”.