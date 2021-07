Je ne sais pas vous, mais ma barre de favoris Google est remplie d'onglets web et de dossiers. Il y en a peut être une dizaine, sans compter tous les onglets enregistrer dans des dossiers, qui ne sont jamais consultés. Des outils existent pour organiser un peu mieux les signets, comme c'est le cas de Bookmarked.

Cet outil gratuit permet de créer des collections de signets, à titre personnel, mais aussi avec ses proches, ses collègues ou encore sa communauté.



Par exemple, en tant que freelance en rédaction web et community management. Bookmarked peut m'aider à facilement sauvegarder des articles ou des outils sur ces différents sujets. Il est alors possible de partager les ressources pertinentes avec d'autres freelances et ces derniers peuvent les compléter en ajoutant des ressources ou bien en me partageant leurs collections de signets.

Une fois sur la page d'accueil de l'outil, il est possible de créer une nouvelle collection de signets, mais aussi de voir les collections créées récemment. Pour créer sa collection, il suffit d'ajouter un titre, l'auteur, des tags, et ensuite d'ajouter à minima 3 URLs. Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton "Publish" pour voir la collection de signets en ligne !

Un lien est alors disponible pour partager la collection à plusieurs personnes.